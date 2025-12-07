El Concello organiza el «Desafío Dixital» para enseñar los perjuicios de internet

Los jóvenes de Vilagarcía de entre 12 y 16 años aún están a tiempo de apuntarse al «Desafío Dixital: apaga e xoga», una actividad que se celebrará el jueves 12 de diciembre por la tarde en la Praza da Peixería. La inscripción es gratuita y puede realizarse hasta el día 8, presentando una instancia genérica en el Rexistro del Concello o a través de la sede electrónica municipal (sede.vilagarcia.gal).

El «Desafío Dixital» está organizado por la Concellería de Servizos Sociais y tiene como objetivo concienciar a los adolescentes sobre el uso responsable de internet y las redes sociales. Para hacerlo de manera atractiva, se plantea como un escape room en el que los participantes deberán superar diferentes pruebas relacionadas con temas como la adicción a las redes, el ciberacoso, las ciberestafas, la exposición de datos e imágenes personales o la capacidad para distinguir fuentes informativas fiables de otras dudosas. Habrá premios para los ganadores.

La actividad se desarrollará en dos turnos el 12 de diciembre: de 16.30 a 18.00 horas para jóvenes de 12 a 14 años, y de 18.30 a 20.00 horas para los de 15 y 16 años. En cada grupo podrán participar un máximo de 20 adolescentes, que trabajarán de forma dinámica y divertida en la identificación de riesgos y comportamientos nocivos vinculados al frecuentado entorno digital.