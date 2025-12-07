Los cazadores arousanos, tranquilos ante la peste porcina: «Aquí no hay tantos jabalíes»

Los cazadores de O Salnés perciben muy lejos la peste porcina africana, que ha matado a más de medio centenar de jabalíes en Cataluña y que abocará al sacrificio a 30.000 cerdos de granjas próximas al foco de la peste. «Hay que esperar un poco más para saber qué es lo que ha pasado exactamente en Cataluña. Pero aquí pensamos que en nuestra zona no hay tantos jabalíes como para que pueda pasar eso», opina Rafael Otero, presidente de la sociedad de caza O Corazón do Salnés, de Meaño.

Precisamente, esta sociedad organizó ayer una batida de jabalí, pero no por la alerta de la peste porcina, sino porque los cerdos salvajes están causando bastantes daños en la parroquia de Simes, incluidos los jardines de una bodega en la que se celebran eventos. La jornada, sin embargo, no salió bien. Los cazadores encontraron el rastro de varios jabalíes, y los perros lograron seguirlo, pero les llevaba fuera de su coto, hacia los montes de Armenteira o Poio.

«Estos días hizo muy mal tiempo, y como a nosotros nos ardió casi todo el monte el verano pasado, con mal tiempo los animales buscan zonas de más abrigo», explica Otero. De modo que, sobre las dos de la tarde, los 18 cazadores convocados para la batida se concentraron en el área recreativa de O Barreiro, y allí decidieron suspender la jornada.

Rafael Otero, tras uno de sus perros, ayer. / Noé Parga

Rafael Otero considera que la densidad de ungulados disminuyó mucho en el entorno de O Salnés y Pontevedra de unos años a esta parte, si bien admite que en otras partes de Galicia las poblaciones de jabalí sí son numerosas. De hecho, el próximo sábado se desplazarán a la provincia de Ourense, para echar una mano a una sociedad que sí está teniendo muchos problemas con los jabalíes y que les ha pedido ayuda.

Medidas de la Xunta

La Consellería de Medio Ambiente ha anunciado una serie de medidas para favorecer el control cinegético de las poblaciones de jabalíes, como son autorizar modalidades de caza individuales o en cuadrillas reducidas -como la caza al salto o al rececho- y eximir del pago de tasas a las sociedades de caza que realicen capturas por encima del cupo establecido.

Rafael Otero está en contra de ambas propuestas, y le preocupa especialmente la autorización de modalidades como la caza al salto o al rececho, pues está convencido de que eso irá en detrimento de la seguridad de los cazadores, pero también de todos los demás usuarios del monte, como los agricultores o los senderistas. «Vamos a dar un paso atrás, con más gente en el monte con balas», advirtió.

El presidente de O Corazón de Meaño está convencido de que una medida que sí sería efectiva podría ser la autorización de batidas de jabalí en refugios de fauna, pues en la actualidad cuando el cerdo se interna en uno de esos espacios, los cazadores no pueden hacer nada, y eso les deja atados de manos en multitud de ocasiones.

En todo caso, Rafael Otero ha advertido de que una cosa es cazar «y otra exterminar». «Tiene que existir control sobre las especies, pero no exterminarlas», dijo, alertando contra el exceso de celo.

Las Rías Baixas, en el segundo escalafón de riesgo según un estudio del Ministerio

La Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura publicó en mayo de 2024 un plan nacional de gestión de las poblaciones de jabalíes en el que se indica que la costa de Pontevedra tiene escasa densidad de cerdos silvestres, en comparación al menos con buena parte de las provincias de Ourense y Lugo, que sí figuran entre las regiones españolas con más jabalíes.Otro factor por el cual O Salnés no se encuentra entre las zonas más vulnerables a un eventual episodio de peste porcina es la inexistencia de grandes granjas porcinas. En cualquier caso, los técnicos situaron a las Rías Baixas en el segundo escalafón del nivel de riesgo, por lo que tampoco se pueden descuidar completamente las medidas preventivas. La peste porcina es inocua para el ser humano (incluso si consume carne de un animal infectado), pero puede tener graves consecuencias comerciales para las granjas.