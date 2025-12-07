La ANPA deñ colegio A Lomba exige a la Xunta que resuelva «sin demoras» las goteras

La ANPA A Xunqueira del CEIP A Lomba de Vilagarcía ha vuelto a alzar la voz para reclamar a la Consellería de Educación que complete «sin más demoras» las obras comprometidas en el centro, especialmente las relacionadas con las filtraciones de agua y las goteras que afectan a varias aulas y zonas sensibles del edificio.

La asociación de madres y padres recuerda que entre el 30 y el 31 de octubre se produjeron desprendimientos en la fachada del colegio, una situación que generó preocupación en la comunidad educativa que celebró que esos hechos se produjesen coincidiendo con jornadas no lectivas. Aunque en un primer momento hubo reticencias por parte de Consellería a hacerse cargo de la reparación, el 5 de noviembre la administración autonómica desbloqueó el conflicto y asumió la obra.

Los trabajos de revisión y reparación de la fachada y de la cubierta concluyeron el viernes 28 de noviembre, fecha en la que el centro recibió el visto bueno de la Unidad Técnica para que el alumnado pudiera retomar el uso de las instalaciones con normalidad. Sin embargo, la ANPA recalca que esta intervención es solo una parte de las actuaciones comprometidas por Educación.

Según detalla la ANPA A Xunqueira, siguen pendientes varias actuaciones: el pintado de la fachada y de las planchas azules de la parte trasera (condicionado por la meteorología y la disponibilidad de la empresa), la retirada y sustitución de los vinilos de las ventanas traseras para reducir la incidencia del sol, la instalación de pérgolas en el patio de Infantil, la renovación de la pista deportiva con cargo a los Presupuestos de la Xunta de 2026 y, de manera urgente, la reparación de goteras y filtraciones.

Es precisamente este último punto el que más inquietud genera entre las familias. «Llevamos años soportando goteras en las aulas de 5.º y 6.º de Primaria», denuncia la ANPA, recordando que se trata de aulas Edixgal dotadas con diverso equipamiento informático (paneles digitales, carros de carga, ordenadores del alumnado, etc.). A esto se suma que, en el pasillo de esa zona del edificio, se encuentra además el cuadro eléctrico, lo que incrementa la preocupación por el riesgo que pueda derivarse de la presencia continuada de humedad.

Una semana después de finalizar la primera intervención, la asociación lamenta que no se haya abordado ya la reparación de las filtraciones. «Instamos a la Consellería a no demorar el arreglo de las goteras, ya que es en este tiempo de invierno cuando causan mayor trastorno y peligro», subrayan desde la ANPA, que reclama que se cumpla íntegramente el calendario de actuaciones comprometidas para garantizar unas condiciones dignas y seguras en el CEIP A Lomba.