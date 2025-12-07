Dos alumnos del IES Asorey, entre los mejores de Galicia
Adriana Otero y Diego Araújo logran los premios extraordinarios de la Xunta en ESO y Bachiller
Dos alumnos del IES Francisco Asorey de Cambados han sido reconocidos por la Xunta de Galicia por sus excelentes resultados académicos en el curso 2024/25.
En ESO, Adriana Otero Dozo ha obtenido uno de los 20 Premios Extraordinarios de Secundaria, dirigidos a alumnado con una media igual o superior a 9 y que supera una prueba específica. En Bachillerato, Diego Araújo Rodríguez ha logrado uno de los 20 Premios Extraordinarios de esta etapa, que exigen una nota media mínima de 8,75 y otra prueba autonómica.
Ambos galardones están dotados con 1.000 euros, diploma acreditativo y anotación en el expediente, situando al IES Francisco Asorey como uno de los centros destacados de Galicia. Estos reconocimientos suponen un motivo de orgullo para su comunidad educativa.
