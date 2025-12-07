Dos alumnos del IES Asorey, entre los mejores de Galicia

Dos alumnos del IES Francisco Asorey de Cambados han sido reconocidos por la Xunta de Galicia por sus excelentes resultados académicos en el curso 2024/25.

En ESO, Adriana Otero Dozo ha obtenido uno de los 20 Premios Extraordinarios de Secundaria, dirigidos a alumnado con una media igual o superior a 9 y que supera una prueba específica. En Bachillerato, Diego Araújo Rodríguez ha logrado uno de los 20 Premios Extraordinarios de esta etapa, que exigen una nota media mínima de 8,75 y otra prueba autonómica.

Ambos galardones están dotados con 1.000 euros, diploma acreditativo y anotación en el expediente, situando al IES Francisco Asorey como uno de los centros destacados de Galicia. Estos reconocimientos suponen un motivo de orgullo para su comunidad educativa.