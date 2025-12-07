Se abre plazo para integrar las carrozas de los Reyes Magos
Hay 60 plazas disponibles a partir del martes que se cubrirán por «riguroso orden de inscripción»
La Concellería de Cultura de Vilagarcía abrirá el martes 9 de diciembre el plazo de inscripción para que niños y niñas participen como pajes en las carrozas de la cabalgata de Reyes del 5 de enero.
Se ofrecen 60 plazas: 24 para menores de 7 a 9 años y 36 para chicos y chicas de 10 a 15 años, que se cubrirán por orden de inscripción en el Rexistro Xeral, tanto de forma presencial en el Concello como online a través de la sede electrónica (sede.vilagarcia.gal), donde estará disponible el formulario.
La lista de admitidos se publicará el 23 de diciembre en la web del Concello. En cuanto a la indumentaria, los participantes deberán vestir completamente de negro (incluido el calzado), mientras que el resto del vestuario se entregará el viernes 2 de enero por la mañana en el Auditorio entre las 9.30 y las 13.30 horas para que todos los participantes puedan disfrutar de una de las citas populares más esperadas del año y que pondrá el colofón a todos los actos navideños.
