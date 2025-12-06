Vilanova apuesta por un campamento digital para niños
Vilanova
El Concello de Vilanova organizará un campamento ciberdigital gratuito los días 22 y 23 de diciembre en el Pazo Vista Real, en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios.
La iniciativa, dirigida a 25 menores de hasta 17 años, no requiere que los participantes aporten material y se centrará en el uso positivo de las nuevas tecnologías, la creación de currículos, la IA y la privacidad en redes, entre otras muchas posibilidades.
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, tanto en el propio Pazo Vista Real como a través de la web municipal en la que se encuentra el enlace.
