Vilanova apuesta por un campamento digital para niños 

El Concello de Vilanova organizará un campamento ciberdigital gratuito los días 22 y 23 de diciembre en el Pazo Vista Real, en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios.

La iniciativa, dirigida a 25 menores de hasta 17 años, no requiere que los participantes aporten material y se centrará en el uso positivo de las nuevas tecnologías, la creación de currículos, la IA y la privacidad en redes, entre otras muchas posibilidades.

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, tanto en el propio Pazo Vista Real como a través de la web municipal en la que se encuentra el enlace.