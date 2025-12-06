Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilanova apuesta por un campamento digital para niños 

Diego Doval

Vilanova

El Concello de Vilanova organizará un campamento ciberdigital gratuito los días 22 y 23 de diciembre en el Pazo Vista Real, en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios.

La iniciativa, dirigida a 25 menores de hasta 17 años, no requiere que los participantes aporten material y se centrará en el uso positivo de las nuevas tecnologías, la creación de currículos, la IA y la privacidad en redes, entre otras muchas posibilidades.

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, tanto en el propio Pazo Vista Real como a través de la web municipal en la que se encuentra el enlace.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents