Vilagarcía licita el préstamo de su plan de inversiones de 2026

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha sacado a licitación el préstamo de tres millones de euros con el que financiará el plan de inversiones contemplado en los presupuestos municipales de este 2025, aprobados a principios de octubre. Las entidades bancarias deberán remitir ahora a Ravella sus propuestas, y el Concello escogerá la oferta con menor coste financiero para la administración local.

El gobierno que dirige Alberto Varela explicó en su momento que el crédito permitiría acometer una serie de actuaciones, como las pasarelas de la playa de O Preguntoiro o un plan de asfaltados valorado en medio millón de euros.

La operación financiera tendrá una duración de once años (diez de amortización, y uno de carencia) y entre las condiciones del contrato se establece que el importe máximo del contrato y de los intereses debe ser de 530.700 euros. En su momento, Varela defendió la petición del crédito aludiendo a la buena situación económica del Ayuntamiento y a que sus niveles de deuda están muy lejos del máximo legal.

La mayor partida del plan de inversiones corresponde a una nueva fase del plan de asfaltados (550.000 euros). Otras destacadas son las de 250.000 euros para intervenir en las playas de O Preguntoiro y Campanario-Bamio; en el primer caso, para ejecutar el proyecto de las pasarelas comprometida con los vecinos, y en el segundo, para realizar una nueva aportación de arena.

Otros 280.000 euros corresponden a la primera fase de humanización de la avenida Rodrigo de Mendoza, con la plantación de árboles a lo largo de la ribera del río de O Con.

Asimismo, el programa destina 215.000 euros a la adquisición de una parcela en Carril y su acondicionamiento como aparcamiento disuasorio dentro del plan Vaicar! Ambas actuaciones fueron propuestas en su día por el grupo municipal del BNG.

Se reservan otros 200.000 euros para el mantenimiento y la rehabilitación de parques, jardines y zonas recreativas, destacando la pista polideportiva de la calle Ourense, también en Carril. El plan incluye una primera fase de la recuperación del Balneario de A Compostela (150.000 euros), la anunciada renovación del pabellón de Bamio (80.000 euros) y la sustitución de las 1.500 placas del callejero municipal, que costará en torno a 125.000 euros.