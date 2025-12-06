Vilagarcía concluye las obras en el albergue para su próxima reapertura

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha finalizado las obras de reparación en el albergue de peregrinos de Carril, de modo que las instalaciones han sido puestas de nuevo a disposición del Xacobeo, para su reapertura al público. La administración local costeó los trabajos de reparación, consistentes en la colocación de una malla en el forjado.

El informe técnico que certifica la obra y la solución ante futuros desprendimientos de las bovedillas ya se ha remitido a la Secretaría Xeral de Presidencia, de la que dependen la Dirección Xeral de Turismo y la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo. Por ello, el alojamiento integrado en la red pública de albergues está ahora a disposición de la Xunta de Galicia para ordenar su reapertura, «algo que el gobierno local espera que se produzca lo antes posible», apuntaron ayer desde Ravella mediante un comunicado.

Desde el Ayuntamiento añaden que a pesar del cierre preventivo ordenado por Turismo de Galicia a principios de septiembre debido a los desprendimientos de cuatro bovedillas del forjado, «el problema no revestía gravedad, ya que, según consta en los informes técnicos encargados por la Xunta a la empresa de control de calidad APPLUS y por el Ayuntamiento al director de obra del albergue, no se detectaron problemas estructurales en el edificio».

Por ello, las medidas adoptadas por la administración local para prevenir la posibilidad de nuevos desprendimientos en la zona de uso del inmueble supusieron una inversión de 4.400 euros y se ejecutaron en el plazo de un mes. Las obras coincidieron con la solución técnica incluida en el informe de APPLUS y se ejecutaron según lo acordado con los técnicos de la Xunta, «con quienes se mantuvo un contacto permanente».

La obra consistió en la instalación de una malla protectora de acero galvanizado que cubre todo el techo del espacio afectado por la caída de las piezas cerámicas. Como medida preventiva, el Ayuntamiento optó por extender la medida a la zona de servicio y la cubierta de madera del edificio. La superficie protegida totaliza 95 metros cuadrados de superficie horizontal y 112 metros cuadrados de cubierta. De esta forma, se evita que cualquier elemento que pudiera desprenderse pueda causar daños.

En el informe enviado ayer a la Secretaría Xeral de Presidencia, el director de obra, Iago Fernández Puentes, descarta cualquier tipo de «flexión sesgada en las viguetas» que pudiera haber ejercido presión sobre las bóvedas, como sugiere APPLUS, ya que la construcción de la losa «se realizó mediante encofrado de soporte completo que impide cualquier tipo de flexión».

El arquitecto cuestiona si los «factores térmicos» fueron «por sí mismos» la causa más probable de los deslizamientos, señalando que, más bien, podrían haberse debido a «la posibilidad de una combinación con algún otro factor externo que provocara una fuerte vibración, un golpe...».

En todo caso, el informe concluye que con la instalación de la red de protección bajo las bóvedas cerámicas, «se puede retomar con seguridad la función para la que fue diseñado el edificio con un uso específico y el correspondiente mantenimiento regular y periódico».