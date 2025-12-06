Unión Musical de Meaño celebra Santa Cecilia en Ribadumia

La Banda Unión Musical de Meaño (BUMM) ofrece esta tarde en el Auditorio de Ribadumia el tradicional Concierto de Santa Cecilia, una de las citas predilectas del año para esta formación. Será a las 19.30 horas y tendrá carácter gratuito, hasta completar aforo.

Una celebración la de Santa Cecilia que la formación meañesa sitúa cada año en fechas que juegan con el festivo de la Constitución y el de la Inmaculada Concepción, con el objeto de poder contar así con los músicos que cursan estudios fuera y que suelen regresar a casa por estas fechas.

Bajo el título «Ghost Story» ofrecerán el concierto la Banda Infantil y la BUMM, ambas bajo la dirección del maestro Diego Javier Lorente López. La primera ofrecerá un repertorio compuestos por las piezas de música de cine «Excalibur», del compositor estadounidense James Swearingen, y «Piratas del Caribe», del germano Klaus Badelt. A ello sumará el pasodoble «Albo-Dobre», y el «Xoldra» del sanxenxino Antón Caneda, tema con el que la formación obtuvo el primer premio en el Certamen Galego de Bandas de Música Infantil el pasado mes de octubre.

Por su parte, la Banda Unión Musical de Meaño hará girar su concierto en torno al mundo de los fantasmas de mano de dos compositores norteamericanos. Así interpretará tres movimientos de «Ghost Train», de Eric Whitacre, más los cuatro movimientos de «A Ghost Story», de Randall Standridge.

Tras ello, más de un centenar de músicos de la familia que forma la Unión Musical de Meaño compartirán mesa y mantel en una cena de confraternidad en el asador A Ferreira, en Nantes (Sanxenxo).

Las primeras luces de Navidad ya están encendidas

Luce ya el alumbrado de Navidad en el Concello de Meaño, que ha invertido para ello unos 18.000 euros.Se han colocado cuatro arcos de lucería por cada una de las siete localidades, más alumbrado navideño en la fachada de cada una de las iglesias parroquiales. A esto se añade el alumbrado propio en los dos cascos urbanos de Meaño y Dena. El más extenso en esta última parroquia, con una treintena de motivos navideños anclados las farolas del centro, más un paraguas de lucería en la Nova Praza de Ponte Dena y un árbol de lucería en la rotonda de Altamira, en plena carretera PO 550.

Sale a contratación la parte privada del SAF

El Concello de Meaño ha sacado a contratación el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para recurrir a una empresa privada que complemente el servicio municipal, tal y como viene haciendo desde hace años. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el día 11 a las 23.59 horas. El SAF asume el control del régimen alimentario de los dependientes, ayuda para levantarse o acostarse, supervisión de rutinas de administración de medicamento, apoyo para cambios posturales, movilizaciones y orientación espacio-temporal, atención personal en actividades como acompañamiento fuera del hogar para realizar todo tipo de gestiones, ayuda doméstica –como limpieza y mantenimiento de la higiene y salubridad en la viviendas– o lavado y cuidado de prendas de vestir, entre otras.La adjudicación se extenderá hasta noviembre de 2027, lo que supone un montante de 589.088,84 euros. La firma que resulte adjudicataria asumirá así el servicio a usuarios de la lista de guardia del programa Sigad que no pueda ser cubierta por la parte municipal, más los sábados, domingos, festivos, posibles bajas laborales y períodos vacacionales en el personal municipal del SAF.