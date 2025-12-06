El Sergas intensifica la vacunación infantil para contener la gripe antes de Navidad

El área sanitaria Pontevedra-O Salnés citó ayer a 600 niños de hasta 11 años para vacunarse de la gripe en el Hospital do Salnés. El objetivo es aumentar la población inmunizada, para de este modo frenar el avance de la epidemia a las puertas de la Navidad, cuando el riesgo de contagios se disparará debido a las fiestas familiares y la mayor interacción social.

Durante los últimos días, el área sanitaria citó mediante mensajes de teléfono a 600 niños de hasta 11 años de todo el distrito sanitario de O Salnés, que incluye, además de Vilagarcía, municipios como Cambados, Vilanova, A Illa o Ribadumia. El punto de vacunación se estableció en el área de Pediatría, situada en el primer sótano del Hospital arousano. Los niños iban pasando de uno en uno, y se les administraba la vacuna intranasal, que es indolora, por lo que está habiendo mayor participación infantil en esta campaña.

La vacunación se hizo en horario de tarde, y fueron llamados tanto niños que no habían sido citados hasta ahora, como otros de repesca, que en su día no acudieron a la primera cita. El equipo de vacunación apuntaba a primera hora que la asistencia estaba siendo muy buena hasta entonces.

La inmunización de los niños es una parte importante de la campaña de prevención de la gripe, puesto que es fácil que se contagien en el colegio o en las actividades extraescolares, y después contagien a su vez a otros miembros de sus familias. De ahí que este año el Sergas haya tratado de intensificar la vacunación infantil, extendiendo el uso de la vacuna intranasal hasta los 11 años, y poniendo en marcha un plan piloto de inmunización en los colegios.

Las enfermeras que se ocuparon de la jornada de vacunación. / Noé Parga

De todos modos, la participación en la campaña en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés sigue estando entre las más bajas de Galicia. A día de anteayer jueves, se habían protegido contra la gripe el 44,4 por ciento de los menores, lo que supone el segundo peor dato de las siete áreas sanitarias de Galicia, solo mejor que el de Vigo.

La vacunación es algo más alta entre los mayores de 60 años de Pontevedra y O Salnés, aunque siga cerca de la cola en el conjunto de Galicia. Así, se vacunaron un 60 por ciento de los mayores de 60 años; en el caso de los mayores de 65 años, la tasa de vacunación era anteayer del 67,3 por ciento.

O Salnés está siendo una comarca muy afectada por la gripe, hasta el extremo de que hace unos días, el Hospital do Salnés puso en marcha un protocolo especial tanto para sus trabajadores como para sus pacientes y familiares, en el que se extiende el uso de la mascarilla a casi todo el centro o se solicita limitar al máximo posible las visitas a los ingresados.

La incidencia de la enfermedad también se nota en las farmacias. Juan José Costa Larrauri, que tiene su farmacia frente al centro de salud de San Roque, explicó ayer a FARO que, «está habiendo bastante patología, y además en personas de todas las edades». Señaló además que, «vuelve a haber covid, pero no a un nivel muy alto. Ahora mismo lo más prevalente es la gripe». Costa recuerda que los medicamentos no curan la gripe, pero sí pueden aliviar sus molestias. «Lo que más sale es ibuprofeno y paracetamol, sobre todo paracetamol».

Nuevo sistema de llamada en Urgencias

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés acaba de poner en marcha un sistema telemático de gestión de turnos en el servicio de Urgencias del Hospital Comarcal do Salnés, «agilizando la llegada de pacientes adultos y pediátricos a estas unidades del centro de salud de Ande-Rubiáns», manifestó ayer el área sanitaria en un comunicado.Esta herramienta tecnológica coordina el acceso gradual de los usuarios, además de contar con un sistema para proteger sus datos personales. El nuevo sistema telemático de gestión de turnos permite a las personas que requieren asistencia urgente en el centro hospitalario de Arousa acceder al área de admisión de urgencias con su tarjeta sanitaria, lo que les permite integrarse en este sistema telemático gracias a las pantallas habilitadas en las salas de espera para pacientes pediátricos y adultos.El sistema imprime un código personalizado y el turno correspondiente. Al acceder a la sala de espera de adultos o pediátrica, una pantalla muestra estos códigos e indica cuándo y dónde comienza la atención. El listado de código de citas va avanzando con un tono de aviso.