El rojo llega con San Nicolás

La escuela infantil municipal de Vilagarcía celebró ayer una de sus jornadas más especiales del curso: el día de su patrón, San Nicolás, una figura que el centro vincula directamente con Papá Noel para acercarla al imaginario de los más pequeños. La directora, Mavi Castiñeiras, explica que se trata de una fecha «muy importante para la escuela», que este año se aprovechó también para trabajar uno de los contenidos centrales del trimestre: los colores..

Los pequeños disfrutaron de un día de fiesta. | I. Abella

Bajo el lema de la «fiesta del rojo», todos los alumnos acudieron al centro vestidos de este color, convirtiendo las aulas y los pasillos en un auténtico festival cromático. «Celebramos la fiesta del rojo porque estamos trabajando los colores. Vienen todos vestidos de rojo y hacemos experiencias con el color», detalla Castiñeiras. El objetivo pedagógico pasa por estimular los sentidos y favorecer el reconocimiento y la asociación del color a través del juego, la experimentación y la diversión compartida.

Para ello, cada aula diseñó su propia propuesta didáctica con un denominador común: el rojo como protagonista absoluto. Las educadoras prepararon mesas de luz con materiales de este color, permitiendo a los pequeños observar cómo cambiaban las tonalidades y las transparencias. También se dispusieron objetos rojos con distintas texturas para tocar y manipular: telas, bloques, piezas de construcción o elementos de psicomotricidad que ayudaron a trabajar el movimiento y la coordinación.

Otra de las actividades que más llamó la atención de los pequeños fue el uso de pasta teñida de rojo, con la que pudieron experimentar libremente, así como la elaboración de un gran mural colectivo utilizando un pincel enorme. Esta dinámica, además de reforzar el aprendizaje del color, fomentó la creatividad, el trabajo en grupo y la expresión artística desde edades muy tempranas.

La jornada concluyó con una pequeña representación teatral pensada a la medida del alumnado de infantil. En ella se contó quién es Papá Noel, cuál es la figura de San Nicolás y cómo se relacionan ambos personajes, incorporando también a Rodolfo, el reno de la nariz roja, y a los elfos que le ayudan a preparar los regalos. A través de esta historia, el centro aprovechó para introducir de forma sencilla algunos valores asociados a la Navidad, como la generosidad, el compañerismo y la ilusión como elementos clave de cualquier celebración.