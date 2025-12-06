Ravella divulga la riqueza del bosque atlántico en los colegios

La Concellería de Educación de Vilagarcía ha lanzado la segunda edición del programa de educación ambiental «Bosque Atlántico», cuyo objetivo es fomentar el interés por la naturaleza entre el alumnado del municipio y concienciar sobre las características de uno de los hábitats más ricos del mundo, con el fin de frenar su declive y tratar de recuperarlo. La concejalía, dirigida por Paola María Mochales, financia el programa con 1.100 euros.

La actividad, dirigida a alumnos de sexto curso de Primaria, se llevará a cabo a principios de año en siete colegios: A Lomba, Arealonga, Rosalía de Castro, O Piñeiriño, A Escardia, Vilaxoán y Rubiáns. Constará de dos sesiones tituladas «Nuestros árboles» y «Viaje al corazón del bosque», que, con el apoyo de audiovisuales y juegos, se centrarán en enseñar a los niños a identificar las 25 especies autóctonas del bosque atlántico, el tradicional de las Rías Baixas.

Además de las más conocidas, como el castaño o el roble, se podrán encontrar otras como el alcornoque, el tejo, la hiedra, el fresno, el abedul, el aliso, el acebo, el saúco, el manzano o el cerezo. «De forma didáctica y amena, se informará a los niños sobre el principal problema que afecta a nuestros bosques: la alarmante pérdida de biodiversidad que históricamente ha existido en el rico ecosistema del bosque atlántico, debido, entre otras razones, a la sustitución de árboles autóctonos por especies foráneas, como el eucalipto, el pino o la acacia negra», señala el Concello.

Esto también conlleva otros aspectos negativos, como el empobrecimiento del suelo, la pérdida de caudal fluvial, la desaparición de la fauna, el aumento del riesgo y la gravedad de los incendios forestales e incluso la pérdida de la variedad cromática de los bosques.

La actividad también pretende destacar el papel cultural que el bosque atlántico tiene en la cultura gallega y su impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.