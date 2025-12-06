Meis premiará con bonos regalo a los clientes del comercio local

El Concello de Meis pondrá en marcha una nueva edición de la campaña «Prémiate en Meis» y un amplio programa de actividades festivas para todas las edades. La alcaldesa, Marta Giráldez, explicó que la iniciativa de apoyo al comercio local repartirá 3.040 euros en premios mediante rascas: por cada compra superior a 20 euros en los establecimientos adheridos se entregará una tarjeta, con 32 premios de 45 euros y 64 de 25 euros. La campaña se desarrollará del 9 de diciembre al 9 de enero con el objetivo de «fomentar las compras en el pequeño comercio».

En paralelo, el programa de Nadal incluye concursos de postales para menores de 3 a 16 años —la ganadora será la felicitación institucional del Concello—, de escaparates y de decoración de fachadas, así como el encendido del alumbrado. Entre las citas destacadas figuran la obra «Os contos de Lobicán» el 14 de diciembre en el Auditorio, el festival de Nadal del día 21 con mercadillo, visita de Papá Noel y chocolatada, el LudoMeis Nadal del día 22 en la Casa de Escudeiro.