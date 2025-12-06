Curtas entra en la élite de los festivales de ámbito europeo

Curtas Festival do Imaxinario ha dado un nuevo salto en su trayectoria al incorporarse a la Méliès International Festivals Federation (MIFF), la red de mayor prestigio dedicada al cine fantástico y de género. Este paso sitúa al Festival Internacional de Cine Fantástico de Vilagarcía en el selecto circuito de los grandes eventos especializados de Europa y del mundo, consolidándolo como gran referente del noroeste de España y a nivel internacional.

La entrada en la Federación Méliès supone un reconocimiento a la calidad y la proyección del certamen vilagarciano y tendrá efectos inmediatos: desde su próxima edición, Curtas otorgará el Méliès d’Argent a la mejor cortometraje europea de género fantástico de su sección oficial, cuyos títulos pasarán a competir por el Méliès d’Or, el máximo galardón anual al mejor film fantástico europeo. «Esta noticia es la culminación de años de trabajo para posicionar Vilagarcía en el mapa del cine internacional», subraya el director del festival, Luis Miguel Rosales, quien destaca que formar parte de la «familia Méliès» sitúa a Curtas «al nivel de festivales legendarios» y le otorga «la responsabilidad y el privilegio de promover el cine fantástico europeo desde Galicia».

La MIFF agrupa a los principales festivales de cine fantástico del continente y cuenta entre sus miembros con citas como el Festival de Sitges, el de Bruselas o el de Neuchatel. La incorporación de Curtas se suma, además, a la reciente obtención de la EFFE Label 2026-2027, el distintivo europeo que reconoce a los festivales más destacados por la calidad de su programación, su compromiso con la comunidad local y su vocación internacional.

Fundado en 1973 y declarado evento de interés turístico por el Concello de Vilagarcía, Curtas es el festival de cine más longevo de Galicia y cada año convierte la ciudad en capital de lo extraordinario, con una programación que combina cine de fantasía, terror y ciencia ficción con exposiciones, encuentros con creadores, talleres y conciertos.