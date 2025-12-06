La campaña navideña «Comparte ilusión 2025» de la Fundación Amigos de Galicia busca juguetes para niños vulnerables

La Fundación Amigos de Galicia presentó en la sede de Alcampo, en Vilagarcía, la campaña navideña «Comparte ilusión 2025», una iniciativa solidaria que busca garantizar que ningún niño o niña en situación de vulnerabilidad se quede sin juguete estas fiestas. El hipermercado vilagarciano vuelve a ser punto de recogida de juguetes nuevos, de modo que la ciudadanía de Vilagarcía y comarca podrá colaborar donando juegos y juguetes aptos para todas las edades, con especial atención a aquellos que fomenten el juego educativo y seguro.

En el acto intervinieron Marta Cousiño, trabajadora social de la Fundación, y Susana Hermida, directora de Alcampo Vilagarcía. Cousiño subrayó el compromiso de la entidad con la protección de la infancia y la igualdad de oportunidades, y recordó que la campaña permite ofrecer «una Navidad digna» a los menores atendidos por la organización, gracias a la solidaridad de particulares y empresas. Hermida, por su parte, destacó que esta colaboración «forma parte del corazón del centro» y que Alcampo quiere ser «un espacio que vende productos, pero también impulsa valores y se implica con su comunidad».

La participación será clave para superar las cifras del pasado año, cuando la Fundación entregó 2.217 juguetes en toda Galicia. Además de donar en los puntos habilitados, las personas interesadas pueden inscribirse en la web de la entidad para convertirse en «reyes o reinas magas», recibir la carta de un niño o niña y comprar uno de los regalos que solicita (hasta 35 euros), organizar recogidas de juguetes desde empresas, centros educativos o colectivos, o sumarse como voluntariado en las distintas actividades de la campaña.

Los juguetes se distribuirán antes de Reyes entre las familias atendidas por la Fundación Amigos de Galicia que recuerda que, «detrás de cada donación «hay una historia y una ilusión cumplida. La entidad insiste en que son los pequeños gestos individuales los que permiten alcanzar un gran impacto colectivo..