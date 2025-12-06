Un calendario para presumir de Galicia

A Marcelino Buceta siempre le gustó la fotografía. Por eso, un día, viendo el calendario de la empresa Cosmos, tuvo la idea de hacer él uno para la suya, Prefabricados Dena. Así, en 2016 se editó el primer almanaque de esta conocida empresa de Meaño.

Una década después, el calendario de Prefabricados Dena ha alcanzado tal grado de popularidad que muchos clientes llaman semanas antes por teléfono para que les guarden uno, y otros lo llevan para enviárselo a gente que tienen fuera; porque con este calendario se regala un objeto útil y bello a la vez. Útil para el día a día, y bello porque con él viajan pedazos de los rincones más bonitos de Galicia.

Marcelino Buceta, que es director general de Prefabricados Dena, hizo las fotos de los primeros almanaques; en 2017 y 2022 también compró alguna, y a partir de 2023 convocó un concurso de fotografía para seleccionar las imágenes que ilustrarían cada mes.

El certamen se ha hecho muy conocido entre los amantes de la fotografía, puesto que para ellos es un fantástico escaparate para dar a conocer su trabajo y, además, los seleccionados se llevan un premio de 100 euros.

Marcelino Buceta, con las 11 ediciones del almanaque. | Iñaki Abella

El calendario de 2026 ya está impreso, tanto en su versión de pared como de sobremesa. El mar ocupa la mayor parte de sus páginas, desde la portada, que es una imagen en blanco y negro del puerto deportivo de Sanxenxo, hasta la del mes de diciembre, dedicada a un solitario atardecer visto desde la playa de A Lanzada.

Entre medias, hay fotos de la cruz de piedra del mirador de San Cibrán (Meaño), obra del escultor local Francisco Pazos; de la torre de San Sadurniño (Cambados), del faro de Punta Cabalo (A Illa), de la playa de O Carreiro (O Grove) o de la isla de Tambo, en la ría de Pontevedra. «Si vivimos en un paraíso, ¿por qué no reflejarlo en 13 fotos?», se pregunta Marcelino Buceta.

A él, que vio crecer este hijo desde que era poco más que un divertimento hasta lo que es ahora, le llena de emoción ver como para sus clientes se ha convertido en una tradición, y como a veces lo llevan para regalar. «Me hace mucha ilusión ver como la gente presume de nuestra comarca a través del calendario», afirma.

Es igual de importante para los fotógrafos. Tanto aficionados como profesionales envían sus trabajos con el sueño de ver una foto suya ilustrando al menos la página de un mes. Uno de los que lo han logrado es el vilagarciano José Luis Millán Coira, que protagoniza la hoja de enero de 2026 con la foto de una mariscadora faenando en O Sarrido (Cambados), sacada a finales de marzo de este año.

«El trabajo de las mariscadoras es duro, laborioso, pero al mismo tiempo a mí me parece artístico», explica Millán, que lleva retratando escenas de marisqueo a pie desde antes de la pandemia de covid. Ha pasado decenas de mareas junto a las mariscadoras de Carril y Cambados, y en un futuro le gustaría reunir ese trabajo en una exposición. También elogia el calendario de Prefabricados Dena. «Me encanta la idea, porque es una buena manera de dar a conocer los oficios tradicionales y los paisajes de O Salnés».

Porque si bien el concurso está abierto a imágenes de toda Galicia, la mayoría de las seleccionadas son de Arousa. Además de José Luis Millán, han sido seleccionados por sus fotos María Sol Salgueiro (autora de la vista del puerto deportivo de Sanxenxo de la portada); Antonio Pazos Galiñanes (con fotos de la isla de la Tambo y de la ruta de los molinos de Lores, Meaño); José Jesús Sabarís Rico (torre de San Sadurniño y ermita de A Lanzada); Luis Dobarro (cruz de San Cibrán); Emilio Rico Uhía (Punta Cabalo y una escena de vendimia de albariño); María Fieiro (playa de O Carreiro); Andrea Rodríguez Lois (dorna en Conroibo, O Grove); Margarita Ibáñez Durán (peregrinos en el puente de A Illa); y Alberto Pérez Hernando (atardecer en la playa de A Lanzada).

El año próximo, Prefabricados Dena cumple 50 años, y lo festejará con un concurso especial, ya que las fotografías deberán ser en blanco y negro.