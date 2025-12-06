El BNG tilda de «colapso» el servicio del centro de salud

El teniente de alcalde del BNG en A Illa, Manuel Suárez, ha denunciado el «colapso intolerable» que, asegura, sufre la atención primaria en el centro de salud del municipio, donde numerosos vecinos se encuentran con las agendas de sus médicos de cabecera cerradas hasta enero. A su juicio, se trata de «una vergüenza y una humillación» y del resultado directo «de la política de desmantelamiento de la sanidad pública que el PP leva anos aplicando».

Suárez explica que, desde hace días, la aplicación del Sergas muestra de forma reiterada el mensaje de que «la agenda del profesional no dispone de huecos libres», una situación que ya se habría repetido en noviembre. Insiste en que no se trata «ni de un fallo puntual ni de un problema técnico», sino de la evidencia de un sistema «ahogado por la falta de personal, la sobrecarga asistencial y la incapacidad de la Xunta para garantizar el derecho a la salud». Critica también que la gerencia sanitaria se limite a asegurar públicamente que hay citas disponibles, cuando «la realidad que ven miles de gallegos en sus móviles es la contraria».

El dirigente nacionalista recuerda que el centro de salud de A Illa cuenta en teoría con tres facultativos, pero denuncia que, cuando uno está de vacaciones o de baja, la única respuesta del Sergas es «explotar al resto con prolongaciones de jornada», lo que acelera el agotamiento del personal y empeora la atención. Enmarca lo que ocurre en A Illa en un problema general de la atención primaria en Galicia y acusa al PP de convertir la sanidad pública «en una carrera de obstáculos». para favorecer la privada.

Ante esta situación, exige a la Consellería de Sanidade medidas «urgentes e y reales»: cobertura estable de profesionales, refuerzo de las agendas y una planificación que vaya más allá de «parches». La diputada del BNG Montse Prado llevará de nuevo esta problemática al Parlamento de Galicia, donde denuncia lo ocurrido como «una agresión continuada a los derechos de las gallegas y gallegos» en sanidad pública.