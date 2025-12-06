Los alcaldes socialistas acusan al PP de «secuestrar» la Mancomunidade

Los alcaldes socialistas de la comarca de O Salnés han hecho pública su «profunda preocupación» por lo que consideran un uso partidista de la Mancomunidade por parte del Partido Popular y por la «deriva política» que, a su juicio, ha tomado el ente comarcal desde la llegada del PP a la presidencia. Denuncian que una institución llamada a coordinar servicios y proyectos entre ayuntamientos «está siendo utilizada para atender los intereses internos del Partido Popular», alejándose de sus objetivos fundacionales como órgano de cooperación supramunicipal.

Los regidores critican especialmente la falta de transparencia en torno a un reciente viaje institucional a China, en el que participaron dos personas que son oposición en sus respectivos ayuntamientos, sin que se informara previamente a los alcaldes ni al resto de integrantes del órgano comarcal, que aseguran haberse enterado por la prensa. Este episodio se suma, añaden, al nombramiento de otras dos personas que también son oposición en sus municipios —Marta Lucio (Meis) y Matías Cañón (A Illa)— como representantes de la Mancomunidade en el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR). Para los alcaldes socialistas, estas decisiones reproducen «una dinámica ya conocida» y responden a una misma estrategia: «todo apunta a que el PP está utilizando la Mancomunidade como plataforma para promocionar la imagen de sus candidatos en Meis y A Illa, en lugar de anteponer los intereses de la comarca».

Además del reproche por el uso partidista del ente, los regidores ponen el foco en lo que definen como «incapacidad política» del actual presidente para sacar adelante asuntos clave, como la mejora del abastecimiento de agua a O Grove, un proyecto que consideran estratégico y que, según denuncian, lleva meses paralizado «sin avances ni interlocución efectiva». Vinculan esta situación a la escasa regularidad en la convocatoria de plenos y comisiones ejecutivas, con largos periodos sin actividad formal, lo que califican como «un secuestro sin precedentes» de la Mancomunidade.

En esta misma línea, alertan de que en el pleno del jueves se aprobó el proyecto de ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), con una inversión de más de cinco millones de euros, «sin tener garantizada la financiación por parte de Augas de Galicia más allá de un compromiso verbal, ni aclarar cómo se va a cubrir la aportación de la propia Mancomunidade».

Pese al «bloqueo político», los alcaldes socialistas destacan la profesionalidad del personal técnico de la entidad. Al mismo tiempo, denuncian que desde la llegada del PP, la Mancomunidade «está secuestrada» y reclaman un cambio de rumbo para «recuperar la transparencia y mejorar la vida en O Salnés».