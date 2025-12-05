Un vilanovés acepta dos años de prisión por una agresión sexual

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado por conformidad a un vecino de Vilanova como autor de una agresión sexual a dos años de prisión, una indemnización de 20.000 euros y a una década alejado más de 100 metros de la víctima. Además, también le condena a que, durante siete años, no pueda ejercer ningún tipo de actividad laboral relacionada con menores y a participar en un programa de educación sexual. En esta sentencia, a la que se llegó con la conformidad de Fiscalía, defensa y acusación, también se aplicaron las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas.

Los hechos por los que ha sido juzgado el vilanovés se remontan al 28 de noviembre de 2019, cuando el hombre se encontraba en una habitación de su domicilio con una joven. La mujer había acudido allí para pedir explicaciones sobre un comentario fuera de tono en el whatsapp ocurrido el día anterior pero, en un momento dado, el hombre le agarró de las muñecas e inició una agresión sexual pese a que la víctima le decía, de forma insistente, que parase. El hombre llegó a agarrar por el cuello a la víctima, a taparle la boca con la mano y a penetrarla con los dedos.

Como consecuencia de lo ocurrido, la víctima sufrió sintomatología compatible con el trastorno de estrés postraumático, con relevante ansiedad, conductas de evitación, sintomatología depresiva, sentimientos de estigmatización, gran aislamiento, restricción social, tristeza, culpa y desamparo que requirieron de tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Tras iniciarse el proceso, en octubre de 2021, el acusado ingresó los 20.000 euros en la cuenta judicial de consignaciones para su entrega a la víctima en reparación del daño causado y el tribunal reconoce que la causa ha estado paralizada en diversos períodos por causas no imputables a la defensa del vilanovés. Con esta condena dictada por el alto tribunal, el hombre no llegará a entrar en prisión al carecer de antecedentes penales, pero estará sometido a libertad vigilada durante cinco años y, durante otros cuatro, no podrá cometer ningún tipo de delito ya que eso le acabaría llevando a prisión.