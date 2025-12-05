Vilagarcía repone el asfaltado dañado por las obras del agua en As Carolinas

Una empresa reparó ayer el pavimento de la avenida de As Carolinas dañado durante las obras de mejora de la red de agua acometidas por Espina y Delfín a mediados de octubre pasado. Los trabajos causaron retenciones importantes en el tráfico rodado en tres de las principales arterias de Vilagarcía, como son As Carolinas, San Roque y Rodrigo de Mendoza. La incidencia se produjo durante buena parte de la mañana y primera hora de la tarde.

En octubre, Espina y Delfín acometió en As Carolinas y la calle Blanco Amor unas obras para mejorar la infraestructura hidráulica y eliminar un «punto negro» de averías. Para ello, tuvieron que abrir unas zanjas que quedaron cerradas de manera provisional. Lo que hizo ayer la empresa de construcción fue reasfaltar los dos tramos que se vieron afectados por la obra.

La presencia de varios camiones obligó a cortar un carril de circulación, por lo que el paso de los vehículos se iba alternando según las indicaciones de un operario. A última hora de la mañana y primera de la tarde, coincidiendo con las horas de más tráfico, se generaron algunas retenciones.

Asimismo, durante la noche de ayer se realizaron obras en la planta de tratamiento de agua potable de Trabanca Badiña. El Ayuntamiento anunció los trabajos a primera hora de la mañana, y advirtió de la posibilidad de que esto afectase al suministro de agua a los domicilios y negocios, razón por la cual se dejaron para después de las horas de la cena.

La actuación consistió en el cambio de los contadores de caudal, un paso más en el Perte que permitirá la digitalización completa del ciclo del agua en Vilagarcía, mejorando así el servicio tanto en el abastecimiento a la población como en una gestión más eficiente de los recursos.

Los Perte son Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica, un instrumento de colaboración público-privada -en este caso, entre el Gobierno estatal y la empresa concesionaria del servicio, Espina y Delfín-, financiado con fondos europeos (Next Generation).

«Tanto el Ayuntamiento de Vilagarcía como la empresa son plenamente conscientes de las molestias que estas obras pueden ocasionar, pero también de los beneficios que aportarán a la calidad del servicio que reciben los vecinos de Vilagarcía, por lo que solicitan comprensión y colaboración», indicaron desde Ravella.