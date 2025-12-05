UPTA insta a los Ayuntamientos a frenar la conversión de bajos comerciales en viviendas

El pequeño comercio arousano está atravesando una «situación crítica», en palabras de Eduardo Abad, presidente de la organización de autónomos UPTA. Y, en su opinión, una de las razones que explican esta delicada situación es el elevado precio de los alquileres de los bajos comerciales. Para tratar de revertir esta situación, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) instará a los Ayuntamientos a frenar la conversión de bajos comerciales en viviendas.

El vilagarciano Eduardo Abad ofreció ayer una conferencia de prensa en la sede de UPTA en Vilagarcía, para hacer balance del año que está a punto de finalizar para el sector de trabajadores por cuenta propia, y para avanzar algunas de las iniciativas que adoptarán en 2026. Y una de ellas va referida a los bajos comerciales.

Abad anunció que UPTA presentará el año próximo mociones en todos los Concellos de la comarca, solicitando a los plenos que eviten la conversión de locales comerciales vacíos en viviendas. Se trata de un modelo residencial que se ha extendido con fuerza por las grandes ciudades, y que ya empieza a verse en localidades como Vilagarcía. El presidente de UPTA cree que esta tendencia contribuye a encarecer aún más los bajos, pero que tampoco sirve para resolver la carestía de vivienda.

«Para resolver ese problema, lo que hay que hacer es construir vivienda nueva a precios asequibles», aseveró.

Según Eduardo Abad, los alquileres de los locales comerciales se han encarecido en Vilagarcía y su entorno hasta un 25 por ciento el último año, y lo atribuye a una cuestión «de monopolio». «Hay muchos locales disponibles, pero están en manos de pocas empresas o personas, y eso provoca que los precios se disparen».

Radiografía del sector

Eduardo Abad declaró que, «fue y está siendo un buen año para la creación del trabajo autónomo». A este respecto, indicó que en el conjunto de la provincia hay 550 negocios más que en 2024, mientras que en O Salnés la afiliación creció en 70 personas, hasta alcanzar los 8.800 autónomos.

Por municipios, donde más aumentó el trabajo por cuenta propia este año fue en Sanxenxo, con un total de 1.672 autónomos (30 más que en 2024), Meaño y Vilanova. En Vilagarcía, hay en estos momentos 2.351 afiliados al RETA (el régimen económico de los autónomos), dos más que el año pasado. Eso sí, Eduardo Abad advirtió de que esta tónica positiva no es homogénea en todo el sector.

«Los autónomos del pequeño comercio están pasando por una situación crítica, mientras que los de alta cualificación están facturando hasta un 15 por ciento más que el año pasado», declaró. Así, contrapone la delicada situación de los comerciantes con el buen momento de todos los profesionales vinculados a la salud (desde médicos a odontólogos o fisioterapeutas), la educación o la construcción. «Hoy en día, quien necesite un fontanero, un electricista, un albañil o el peritaje de un técnico seguramente se encuentre con una lista mayor que las del Sergas», declaró.

Pero Abad se detuvo a hablar más en detalle de los comerciantes. La comarca suma este año 1.800 comercios, unos 60 menos que en 2024. «En los últimos cinco años cerraron 400 comercios en O Salnés, lo que supone prácticamente una caída del 25 por ciento. Son datos preocupantes, pero por desgracia esto no va a parar aquí».

El presidente de UPTA opina que todo juega en contra del pequeño comercio no especializado. «Va a seguir desangrándose por la competencia desleal de las grandes superficies y de algunas marcas, por el comercio electrónico, y por la falta de relevo generacional: más del 25 por ciento de los comercios están dirigidos por personas de más de 63 años».

Reclaman una reducción de impuestos para los trabajadores que menos ganan UPTA emprenderá en 2026 una campaña para que la Xunta de Galicia y el Gobierno central rebajen los impuestos a los autónomos cuyos rendimientos económicos anuales estén por debajo de los 35.000 euros, «que son el 70 por ciento de los autónomos de O Salnés», en palabras de Eduardo Abad.En concreto, UPTA remitirá sendas propuestas a Santiago y a Madrid, para que ambas administraciones rebajen cinco puntos el tramo impositivo que se les aplica a los autónomos en el impuesto sobre la renta, el IRPF. De este modo, según las estimaciones hechas públicas por Abad ayer en Vilagarcía, los trabajadores que ganen menos de 35.000 euros al año podrían ahorrar unos 450 euros del impuesto que abonan a la Xunta, y unos 750 del que están pagando al Estado; en total, unos 1.200 euros.UPTA considera urgente aprobar esta reducción de impuestos para el colectivo, y propone a cambio subir tres puntos el tramo impositivo del impuesto de sociedades a las empresas que facturen más de cuatro millones de euros. De ese modo, según Abad, el Estado podría rebajar los impuestos a los autónomos y aún así recaudar 200 millones de euros más al año para mantener e incluso mejorar los servicios públicos.