Toma posesión un letrado de la Justicia destinado a O Salnés

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acogió ayer la jura o promesa de la 47 promoción interna de cuatro letradas y un letrado de la Administración de Justicia. El acto fue presidido por el presidente del TSXG, Ignacio Picatoste, quien deseó «suerte y acierto» a los nuevos letrados en sus destinos. Uno de ellos, Álvaro Manuel García Gendra, trabajará en los juzgados de Vilagarcía.