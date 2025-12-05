Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toma posesión un letrado de la Justicia destinado a O Salnés

REDACCIÓN

Vilagarcía

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acogió ayer la jura o promesa de la 47 promoción interna de cuatro letradas y un letrado de la Administración de Justicia. El acto fue presidido por el presidente del TSXG, Ignacio Picatoste, quien deseó «suerte y acierto» a los nuevos letrados en sus destinos. Uno de ellos, Álvaro Manuel García Gendra, trabajará en los juzgados de Vilagarcía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents