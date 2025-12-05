Ravella convoca 12 plazas para trabajar en el Ayuntamiento

El Boletín Oficial de Pontevedra publicó ayer la ampliación de la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Vilagarcía para el año 2025 con doce nuevas plazas de funcionario de carrera. Se trata de una plaza de técnico superior en administración general (grupo A1), otra de técnico de compostaje (C1), cuatro de auxiliar administrativo (C2) y seis de oficial de servicio (AP). Estas plazas se suman a las tres de oficial de policía (C1) previamente aprobadas y ya comunicadas a la Axencia Galega de Seguridade para su inclusión en los procesos de selección de este año.

«La ampliación responde a las necesidades que están surgiendo en la administración local debido a las jubilaciones de personal, el aumento del volumen de trabajo y la ampliación de ciertos servicios», señalan desde Ravella.

Una vez aprobada la oferta y su ampliación, el Ayuntamiento elaborará las bases y realizará las respectivas convocatorias para llevar a cabo las selecciones mediante los concursos correspondientes. Además, con el objetivo de seguir mejorando la organización del trabajo y adecuar las plazas existentes a las funciones que deben desempeñarse, dentro de la oferta de empleo público 2025, el Concello también ha aprobado la cobertura de otras 19 plazas mediante promoción interna.