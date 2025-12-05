Pontecesures enseña a elaborar cestos y coronas

El Concello de Pontecesures organiza un Obradoiro de Cestería Tradicional Galega. Es una actividad formativa destinada a acercar a la ciudadanía una de las artes más arraigadas en la cultura popular gallega que va a celebrarse en el Centro Social los sábados 13 y 20, en horario de 16.30 a 19.00 horas.

La iniciativa, impulsada en colaboración con la Diputación de Pontevedra, busca poner en valor las técnicas artesanales que han pasado de generación en generación y que forman parte del patrimonio cultural del territorio.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán aprender los fundamentos del trenzado y el manejo de distintos materiales propios de la cestería tradicional.

El cartel del taller de cestería. / FdV

Para participar es necesaria una inscripción previa, que debe formalizarse en las oficinas del Concello antes del jueves próximo. Y en relación con esto, desde el gobierno local recuerdan que las plazas son limitadas, por lo que recomiendan anotarse cuanto antes.

Las personas interesadas pueden hacerlo o solicitar más información a través de los teléfonos 986 557 125 y 604 026 771, o bien mediante el correo electrónico medioambiente@pontecesures.org.

El alumnado deberá llevar su propio material básico, es decir, una tijera de podar y una banqueta. Además, el coste de los materiales necesarios para el taller asciende a 7 euros, que deberán abonarse el primer día de la actividad.

La convocatoria para la elaboración de coronas. / FdV

Con esta propuesta, el gobierno bipartito de Pontecesures pretende reafirmar su apuesta por la divulgación y recuperación de oficios tradicionales y por la oferta de actividades formativas abiertas a todo el vecindario.

Paralelamente, el Concello promueve un Obradoiro de Coroas de Nadal, a celebrar el día 12 en horario de 16.00 a 19.00 horas.

Los participantes aprenderán la técnica artesanal para confeccionar sus propias coronas decorativas y, una vez finalizada la clase, podrán llevarse a casa su creación. El taller tiene un coste de 35 euros y requiere inscripción previa.