La Policía Nacional recoge juguetes y Correos instala un «buzón mágico»

La Comisaría de Vilagarcía de la Policía Nacional pone en marcha una campaña de recogida de juguetes en colaboración con Cáritas. La iniciativa se denomina «Regala sonrisas» y tiene como objetivo ayudar a que los niños de familias en situación de vulnerabilidad puedan disfrutar de un regalo estas próximas fiestas navideñas. La campaña empieza hoy viernes y se extiende hasta el 17 de diciembre, incluido.

Durante este periodo, cualquier persona interesada en colaborar, podrá entregar sus juguetes nuevos o en perfecto estado directamente en las instalaciones de la Comisaría de la Policía Nacional, donde se habilitará un punto de recogida específico.

Gracias a la coordinación con Cáritas, todas las donaciones serán distribuidas entre familias que atraviesan dificultades económicas, «garantizando que la ilusión llegue a los hogares que más lo necesitan en estas fechas tan señaladas», apuntan desde la Policía Nacional.

Mientras, Correos habilitará en sus oficinas de Vilagarcía y Sanxenxo un «buzón mágico», para que los niños que lo deseen depositen sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos. «Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa de Correos también pretende fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa», apuntan desde Correos. De hecho, en las oficinas postales también podrán adquirirse diversos elementos relacionados con la Navidad.