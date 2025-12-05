Pablo Ozo confirma en Londres la proyección internacional de su obra

El artista grovense Pablo Ozo, que a sus 25 años ya tiene parte de su obra repartida por colecciones privadas en Europa, Asia y Estados Unidos, expone actualmente en el barrio «chic» residencial de Marylebone (Londres), conocido por sus distinguidos restaurantes y boutiques.

Es «The Social Angle», su primera exposición individual en el Reino Unido, inaugurada en presencia de coleccionistas, artistas y agentes culturales de la escena londinense.

Visiblemente orgulloso, Ozo define esta muestra como «un nuevo paso en mi trayectoria internacional», destacando el hecho de la misma constituya el punto culminante de su residencia artística en la Untitled Gallery London, donde pudo desarrollar «un nuevo cuerpo de obra inspirado en la ciudad».

Pablo Ozo durante la inauguración de su muestra. / FdV

El artista gallego, que tiene obras colagadas junto a las de personajes tan conocidos como Yayoi Kusama y Jaume Plensa, dedicó su estancia en Londres a «observar y pintar los códigos sociales, tensiones y momentos de espontaneidad» de la ciudad londinense.

El resultado es una colección de siete cuadros, incluyendo grandes formatos, piezas medias y un vídeo grabado en el estudio de Ozo en Madrid durante su proceso creativo, con los que trata de explorar «la delgada línea entre apariencia e instinto», mostrando a través de su pincel «una alta sociedad imaginaria donde la elegancia y el instinto conviven en conflicto permanente».

Una actuación musical durante el estreno de la muestra. / FdV

El propio Ozo detalla que sus figuras, con las que representa «personajes que parecen guardar una emoción mientras otra se escapa», aparecen «fragmentadas, multiplicadas o suspendidas en gestos imposibles».

De este modo quiere seguir avanzando en su estrategia de consolidación internacional en los circuitos de mayor nivel, «con colaboraciones abiertas con galerías y coleccionistas del mercado europeo y asiático».

Durante la presentación de la exposición de Marylebone, en un local de la 69 York St, los asistentes pudieron recorrer el conjunto de obras y asistir a una performance con música original y dos bailarines.