O Salnés maneja 13 millones en un «año histórico» en infraestructuras

La Mancomunidade do Salnés tiene entre manos proyectos valorados en casi 13 millones de euros. De hecho, sus responsables sacaron ayer pecho, señalando que ha sido un año «histórico» en materia de infraestructuras «estratégicas», sobre todo respecto al abastecimiento, un problema que lleva más de una década sobre la mesa. Eso sí, la solución para la maltrecha tubería de O Grove se está complicando.

La cifra se corresponde con proyectos ejecutados, aprobados y comprometidos y lo más destacado es precisamente la ampliación de la ETAP de Treviscoso para duplicar la capacidad de producción y almacenamiento del agua. De hecho, el pleno comarcal de ayer aprobó la primera fase para la construcción de los dos depósitos de 2,7 millones de litros cada uno y la reparación de los problemas estructurales de la actual, porque hay pérdidas de «bastante agua».

El presidente comarcal, David Castro, insistió en que existe un compromiso de la Xunta de cofinanciar el 80% de este proyecto, valorado en más de 5 millones de euros y que, en el papel, ya recoge siguientes fases para el futuro de la comarca, hasta 2048 por lo menos. Y es que las críticas porque la cantidad total no aparecía en los Presupuestos autonómicos para 2026 han reaparecido -solo aparece una partida menor-.

Reitera el aporte de la Xunta

«La cofinanciación se hará mediante la firma de un convenio y para ello necesitábamos tener primero el proyecto. Por eso encargamos la redacción mediante un procedimiento de urgencia y se ha hecho en tiempo récord », defendió. Lo mismo asegura para la impermeabilización de la tubería de O Grove, pero con un millón de euros. Siguen con la redacción de la solución -una manga interior-, pero reconocen que «se nos ha retorcido porque es de gran complejidad técnica».

Vista de la megaplanta solar del bombeo del Umia. | FdV

En cuanto al 20% correspondiente a pagar por los Concellos, más de un millón de euros, señaló que, frente a la petición de un crédito, la opción con más partidarios por ahora sería incluirlo en el próximo contrato de la concesión del servicio, pero «dependerá de variables, como el tiempo por el que se va a licitar y otras cuestiones». No hay nada decidido.

El gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, aportó que no hacer los proyectos relativos al agua «no es una opción porque nos quedaríamos sin agua». Recordó que este verano el sistema rozó el límite y estuvieron al borde de tener que hacer cortes.

Guinarte desgranó las diferentes iniciativas, como el proyecto de la megaplanta solar en el bombeo de Pontearnelas y la colocación del motor eléctrico de gran potencia que, de repetirse el verano anterior, «garantizará el suministro, nos aporta seguridad». «Ejecutamos todo en un mes y en un año conseguimos comprar los terrenos -13.000 metros cuadrados-, los permisos sectoriales, tuvimos que cambiar el proyecto seis veces... Parece ciencia ficción. Ha sido un trabajo brutal», declaró.

La red de electrolineras

Este año también pusieron en marcha la planta fotovoltaica de la ETAP y su parte la van a pagar con el ahorro energético que van consiguiendo con estas actuaciones, las cuales crecerán con la meta final de «ser independientes y no ser presa de las oscilaciones del precio de la luz, como hace dos años, cuando la subida dejó un agujero de medio millón de euros».

Esta les costó 82.000 euros, a los que Castro y Guinarte sumaron otros proyectos ya hechos para indicar que se han ejecutado cuatro millones de euros a través de su gestión, incluyendo la consecución de financiación externa, principalmente de la Xunta.

Así, mencionaron la remodelación del CIM, con 103.00 euros sufragados con una ayuda autonómica; los 2 millones de inversión de la empresa de la red de cargadores de coche eléctrico, que está pendiente de los permisos de Gas Natural y será «la de ultrarrápidos más grande del noroeste español, con 24 puntos y un retorno económico de tres millones de euros».

Infografía de los nuevos depósitos junto a los actuales. | FdV / FdV

También incluyeron en la lista la compra de la nave logística de Sete Pías, donde centralizarán todo el control de servicios y para lo que pidieron un crédito de 700.000 euros que van a ir pagando con el canon anual de la red de electrolineras (43.000 euros); la redacción del plan de ampliación de Treviscoso (157.00 euros) o la auditoría de la red (17.000 euros).

Para llegar a esos 13 millones, añadieron a todo lo mencionado, un millón en acciones de las ayudas concedidas a la política turística y los 600.000 euros que tiene aprobados para arreglar la nueva nave, que ya está en marcha, aunque han solicitado una ayuda a la Diputación para cubrir la mitad.

«Hay falabaratos. Los datos son irrebatibles»

El presidente comarcal, David Castro, reconoce que quedan cuestiones pendientes como mejorar las tuberías entre el bombeo del Umia y la potabilizadora, pero aseguró sentir «tristeza» por cuestionamientos de otros partidos, como el realizado el miércoles por el BNG. Les llamó «falabaratos» porque «los datos hablan por sí solos, son irrebatibles. Todos hablan mucho, pero la realidad es que después de muchos años nunca se hizo nada. No viven en la realidad».

Además le parece que «están poniendo en duda el trabajo del equipo de trabajadores de la Mancomunidade, más que el político, y no es un justo, es una falta de respeto».Por otra parte, aseguró que los «alcaldes son conscientes» de la necesidad de aportar el millón de euros a la ETAP. «En las comisiones ejecutivas se les trasladó toda la información y quien critica es algún socio, así que a lo mejor no le están dando toda la información. Me parece preocupante y en todo caso hay que ser serios».