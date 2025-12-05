O Grove enciende el telón navideño

El alcalde, José Cacabelos, la concejala de Cultura, Pilar Galiñanes, y Carlos Oubiña, director de la Escola de Música José Silva Torres, presentaron esta mañana el Concierto de Fin de Año de la Banda de Música de O Grove, a celebrar el 27.

Se trata, como bien destacaron, de uno de los grandes acontecimientos de la programación cultural del municipio. Y es, desde luego, uno de los principales reclamos de las propuestas navideñas diseñadas por el gobierno local.

Para atender la importante demanda de entradas de años anteriores se ha decidido ofrecer dos conciertos en la misma tarde, subiéndose al escenario alrededor de 35 personas con la Banda de Música de O Grove, una treintena de niños del Coro Infantil da Escola de Música y cerca de cuarenta voces de la Coral polifónica Confraría de Pescadores San Martiño. Pero eso no es todo, sino que en el concierto, de unos 90 minutos de duración, también van a participar los solistas Rita Dorado, Martina Castro y Pablo Lourido, participando en un tema cada uno de ellos.

La presentación del concierto. / FdV

Este es el resumen del programa navideño de O Grove:

MAÑANA: Encendido del alumbrado y gala solidaria por Gaza

Para mañana, a eso de las 19.30 horas y si las condiciones meteorológicas no lo impiden –de hecho ya obligaron a suspender la actuación musical prevista–, se anuncia el encendido del alumbrado navideño. Será en el transcurso de un acto previsto en la calle de Castelao.

A continuación se celebra la gala solidaria Voces por Gaza, con participación de artistas como Luis Fercán, Laura Losada, Marcelino Pan y Vino, @deViño y el popular grupo A Banda do Sequío.

El cartel de la gala solidaria de Voces por Gaza. / FdV

Esta última es, precisamente, la formación organizadora del festival, que comienza a las ocho de la tarde en el Auditorio y cuya recaudación –la entrada cuesta 6 euros– se destinará íntegramente a la ONG Global Humanitaria.

DÍA 14: La comedia teatral «Go on!» llega al Auditorio

Puesta en escena, en el Auditorio Municipal Escuela de Música de Monte da Vila, de la comedia teatral «Go on!», producida por Malasombra y protagonizada por Xoque Carbajal y Jouse García.

DÍA 17: Festival de Panxoliñas con los centros educativos

Desde las 11.30 horas será posible disfrutar, en el Auditorio, del Festival de Panxoliñas. Participarán el coro de la Escola de Música José Silva Torres y cuatro coros más representando a los centros educativos de Infantil y Primaria de la localidad.

Una de las actividades a celebrar hoy en O Grove, fuera de programa. / FdV

DÍA 19: Un documental y apertura de la Aldea do Apalpador

La Praza de Arriba vuelve a convertirse en la Aldea do Apalpador, promovida por el Concello y la asociación cultural Enxebre. Funcionará los días 19, 20 y 21 en horario de 17.00 a 20.00 horas.

También el 19, la Biblioteca Municipal acogerá una proyección documental –seguida de debate– dirigida a jóvenes y adultos.

Se trata de «Adeus vista dos meus ollos!», dirigido por la profesora Marisa Moreda y que pretende «dar voz y visibilidad a las historias y vivencias de los jóvenes emigrantes».

Pilar Galiñanes anuncia que tras la proyección del documental intervendrán la propia directora y algunos de los protagonistas del vídeo, ofreciéndose al público la posibilidad de intervenir.

DÍA 21: Festival solidario de la agrupación Cantodorxo

La asociación cultural Cantodorxo ofrecerá el tradicional Festival de Nadal de su escuela de baile, con entrada libre, en el Auditorio. Comenzará a las siete de la tarde.

Un momento de la gala de aniversario ofrecida por Cantodorxo. / Paco Luna

DÍA 22: Un plan centrado en la ciencia para mayores de 8 años

La Biblioteca Municipal acogerá, desde las 17.30 horas, un «escape room» científico para jóvenes –a partir de 8 años– titulado «Camiños da Ciencia», a cargo de Ceo Aberto.

DÍA 23: Escola de Música José Silva Torres y un cuentacuentos

Audición de Nadal de la Escola de Música José Silva Torres, con participación de sus alumnos y profesores. Esta actividad, de entrada libre hasta completar aforo, va a desplegarse desde las 18.30 horas en el Auditorio de O Grove.

El Auditorio de Monte da Vila. / FdV

Para el 23 también se espera el cuentacuentos musicalizado «Viaxes e cancións dos ratos de Lonxedetodo», a cargo de la compañía Trinketrinke Teatro. Será en la Biblioteca de Monte da Vila, a las cinco y media de la tarde.

DÍA 24: Cabalgata de Papá Noel por las calles del centro urbano

La tradicional cabalgata de Papá Noel, con participación de diferentes colectivos mecos, dará comienzo a las siete de la tarde en la calle Castelao para recorrer el centro urbano a través de Rúa da Praza, Beiramar y Luís Casais.

DÍA 26: Magia para toda la familia en la Biblioteca Municipal

El conocido Mago Paco actuará desde las 17.30 horas en la Biblioteca de Monte da Vila. Es un espectáculo de magia para un público familiar que, como otras muchas propuestas ahora anunciadas, requiere de inscripción previa.

Un concierto anterior de la banda. / FdV

DÍA 27: La esperada despedida con la Banda de Música Municipal

El último sábado de 2025 se reserva para uno de los momentos más esperados en O Grove, como es el Concierto de Fin de Año, a cargo de la Banda de Música do Grove. Este año, como novedad y para que nadie se quede sin el espectáculo, están previstos dos pases, uno a las 18.00 y el otro a las 20.30 horas.

Además, la formación musical del Concello no estará sola, sino que se hará acompañar sobre el escenario por el Coro Infantil da Escola de Música y la Coral Polifónica Confraría de Pescadores San Martiño de O Grove.

Las entradas están a la venta en establecimientos de la localidad como Copyman, Essenzial Home y Bambi, aunque también podrán adquirirse en taquilla el día de la actuación.

DÍA 29: «O Arquivo do Chibo», para niños de más de 4 años

El 29 está previsto el cuentacuentos –con teatro y «cantigas»– de Arquivo do Chibo, con Pablísimo. Incluye títeres y juguetes para contar historias de lobos hambrientos, ovejas testarudas y cabritos desobedientes a niños con más de 4 años de edad.

Será en el Biblioteca Municipal a eso de las 17.30 horas y también con inscripción previa.

El coro infantil y la banda. / FdV

DÍA 30: «Meco e o sono», narración para público de 2 a 4 años

El espectáculo de narración oral y muñecos «Meco e sono» corre a cargo de la compañía Xarope Tulú y se dirige a niños de 2 a 4 años. Es una propuesta del Programa + Escénicas 2025 de la Diputación de Pontevedra que requiere de inscripción previa.

Con esta puesta en escena la escritora Xiana Arias ofrece una experiencia «sensorial, cuidada y novedosa», dando a los presentes «la posibilidad de escuchar y aprender nanas en gallego, normalizando así el uso de la lengua en el ámbito familiar y en situaciones tan cotidianas como el momento de ir a dormir», explica la edil Pilar Galiñanes.

ENERO: La cabalgata de Reyes y otras citas para empezar 2026

El nuevo año arrancará en O Grove con numerosas propuestas socioculturales. De ellas hay que destacar que los carteros reales visitarán O Grove los días 2 y 3, tratando de recoger las cartas a los Reyes Magos escritas por todos los niños del pueblo, que además recibirán distintos regalos.

El Concello anuncia que el día 2 el Cartero Real llegará a la Casa da Cultura Ángel Vázquez Hereder de la mano de la asociación cultural Roza do Pedrol. Al día siguiente estará en la casa consistorial, en ambos casos a partir de las 16.30 horas.

a otra gran cita del arranque de 2026 es la Cabalgata dos Reis Magos prevista para el día 5, con llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar poco antes de las seis de la tarde.

Será en ese momento cuando, desde el colegio Valle Inclán de Ardia, inicien su recorrido por la villa hasta llegar a la plaza de O Corgo, para ser recibidos por el alcalde en el consistorio y, desde el balcón, saludar a los presentes.