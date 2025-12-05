¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?

El alcalde de Vilagarcía de Arousa y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, colgaba el jueves en sus redes sociales un cartel en el que aparecía bien grande el número 37.888.

Lo hacía acompañar de una reflexión: «Los datos consolidan a Vilagarcía como la octava ciudad gallega. Más empleo y más población. Somos una ciudad llena de vida, hermosa y con una intensa actividad cultural».

Lo que quizá no sabía el regidor en el momento en que se subió esa publicación a sus redes, haciendo alusión al número de ciudadanos empadronados en Vilagarcía, es que a escasos cincuenta metros de su despacho hay colgado otro cartel con el 37888.

Pero en este caso no es para aludir a la cantidad de vilagarcianos empadronados, sino que se trata del número de lotería que juega el mítico bar Campos en el sorteo de la Lotería de Navidad del próximo día 22.

Así es, la casualidad ha querido que ese 37.888 se luzca por partida doble, tal y como destaca Nati Campos Castro, la joven que regenta este negocio de la plaza de Ravella, que es popular por sus callos y ejerce también como receptor de lotería.

Un establecimiento sobradamente conocido dentro y fuera de Vilagarcía que a lo largo de su dilatada historia ha repartido muchos e importantes premios en La Quiniela, La Primitiva, Euromillones y de Lotería Nacional, entre otros sorteos.

Nati Campos, con el número que dio el premio gordo de Navidad en 2023. / FdV

Como también se trata del mismo negocio que, situado frente a la casa consistorial vilagarciana, se estrenaba dando premios importantes del sorteo navideño en diciembre de 2023, repartiendo nada menos que 800.000 euros con la venta de dos boletos que coincidían con El Gordo.

Puestos a buscar casualidades, el número ganador entonces también terminaba en 8. Y no solo eso, sino que, como el que se juega este año en el Campos y como el número de habitantes, repetía este dígito en tres ocasiones, pues era el 88008.

En resumen, que Nati Campos y los clientes de su negocio que se han percatado de ello, no dejan de bromear con tanta casualidad, que muchos quieren ver como una muy buena señal, sin ocultar su deseo de que ese sea el número premiado en el sorteo del próximo día 22.

Eso desean, al menos, los que ya lo han comprado. Los que no, y sobre todo, los que ahora se sientan tentados, ya pueden darse prisa si quieren conseguirlo, porque de 1.920 décimos posibles con el número 37888 apenas quedaban 300 esta tarde, según confirmaba la propia Nati Campos.