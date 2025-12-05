Inundaciones en la PO-306, el sinvivir de los vecinos de O Terrón

Llevan así varios años sin que, hasta el momento, se hayan encontrado una solución pese a que han llamado a todas las puertas, especialmente las del Concello. Los vecinos de O Terrón que viven al pie de la PO-306 llevan mucho tiempo soportando inundaciones en sus bajos o la acumulación de agua en la carretera, todo ello provocado, entienden, por la red de alcantarillado que va desde el casco urbano de Vilanova hasta la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Tragove. El motivo es que en la red se vierten aguas de pluviales, lo que provoca que vayan al límite y, cuando se registran fuertes lluvias, acaba rebosando.

«No solo pasa delante de nuestras casas, pasa en As Patiñas o en Rego de Alcalde, cuando saltan las tapas de alcantarilla y acaba vertiendo al mar». Es más, al estar constantemente al límite, los vecinos aseguran que, en muchas ocasiones, sus propias aguas residuales acaban regresando hacia atrás. Ese problema de las siete viviendas que se encuentran en esa zona, se ve agravado en una de ellas, que acostumbra a inundarse de forma periódica no solo por este problema, sino también por la existencia de un terreno, del que no está clara la titularidad, que permanece inundado debido a que se encuentra por debajo de la línea de la carretera.

«Son muchos problemas que venimos sufriendo desde hace años, pero nadie nos encuentra una solución», explican los vecinos. Con el Concello se han estrellado en varias ocasiones, ya que desde la administración municipal se culpa directamente a la empresa que realizó la urbanización, que incluso dejó un bombeo conectado al cableado público, y niegan que el problema se encuentre en el alcantarillado, además de asegurar que la urbanización no fue recepcionada. «Desde la administración municipal no quieren ver el problema, e incluso, se olvidan de que esta urbanización se construyó bajo un proyecto que recibió su visto bueno y que se recepcionó en 2009», explican. Además, recuerdan que existe un informe de Estradas que señala al problema de las pluviales como el que está causando el problema en la PO-306, por lo que sería responsabilidad municipal arreglarlo.