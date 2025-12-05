A Illa logra optimizar el crecimiento de almeja en el pantalán de O Xufre

La Cofradía de A Illa y la Organización de Produtores (OPP-20) sembraron ayer 100.000 unidades de almeja japónica en sus bancos marisqueros, una almeja que vuelve a demostrar los buenos resultados que está registrando la cría de esta especie en olas jaulas que tienen ubicadas en el pantalán de O Xufre.

El patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, explicaba ayer que esta almeja se unió al proyecto el pasado mes de agosto, cuando se introdujeron en las jaulas seis kilogramos que pesaban las unidades de japónica de apenas 3,5 milímetros. En estos tres meses, las unidades de almeja japónica han alcanzado los 15 milímetros y multiplicado por más de seis su peso, ya que se retiraron de las jaulas 37 kilogramos.

«La verdad es que nos está sorprendiendo el resultado y el rendimiento que estamos consiguiendo con esta iniciativa que esperamos que sirva para nutrir nuestras playas y garantizar la producción para nuestros socios», explica Millán.

Además de sembrar estas 100.000 unidades de almeja japónica, la lonja de A Illa tuvo una visita inesperada. Esa visita era un periodista japonés que acudió a A Illa para conocer el funcionamiento de la Cofradía y de la OPP-20. Millán se encargó de ejercer de anfitrión, explicándole desde el funcionamiento orgánico de un pósito (como se eligen y nombran los cargos) hasta el trabajo que desempeñan los mariscadores desde la extracción de los moluscos hasta que estos son vendidos en la lonja. Finalmente, condujo al periodista japonés hasta el Aula Marina que poseen en la Cofradía, donde pudo conocer un poco más de la historia del pósito de A Illa y disfrutar de la visión de los fondos marinos a través de las gafas de realidad virtual que se utilizan en este proyecto.