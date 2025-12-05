Un historiador aborda la represión sobre las mujeres

La sala de conferencias del Auditorio de Vilagarcía acoge hoy a las 19.30 horas la segunda jornada del ciclo, «50 años de España en libertad», que patrocina el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El acto de esta tarde es una conferencia sobre la represión que sufrieron las mujeres durante el franquismo, y la pronunciará el catedrático de Historia Contemporánea Xulio Prada Rodríguez. El también decano de la Facultad de Historia del campus de Ourense (Universidad de Vigo) hablará sobre la represión franquista contra las mujeres en la provincia de Pontevedra.

Xulio Prada Rodríguez es uno de los principales referentes en el estudio de la violencia política, el primer franquismo y la transición a la democracia, áreas en las que ha dirigido una docena de proyectos y contratos de investigación.