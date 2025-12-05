Documental sobre San Simón en Vilagarcía
O Faiado da Memoria y el Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, de Cesantes, Redondela, proyectan esta tarde en el Salón García el documental «Os nenos da illa», sobre la escuela para huérfanos del mar que funcionó en la isla de San Simón entre 1955 y 1963. La proyección es a las 20.00 horas, y habrá un coloquio final con un antiguo alumno.
