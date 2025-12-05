Concello y sindicatos pactan el convenio colectivo de Valga
El acuerdo que regula las condiciones laborales del personal municipal debe ser aprobado por el pleno
M. Méndez
El gobierno de Valga, representado por el alcalde, José María Bello Maneiro, pactó con las diferentes organizaciones sindicales el convenio colectivo que regula las condiciones laborales del personal que está al servicio de la administración local.
El siguiente paso, antes de su entrada en vigor, es la presentación del acuerdo a la Comisión Informativa, para completar el proceso con el trámite de su ratificación en el pleno de la Corporación, donde el ejecutivo tiene una clara mayoría.
La escenificación del acuerdo laboral alcanzado, «tras una larga negociación colectiva», tuvo lugar ayer en el salón de sesiones de la casa consistorial.
Fue allí donde firmaron la propuesta de convenio tanto el regidor como la concejala de Emprego, Carmen Gómez, como los delegados de personal y los representantes de las organizaciones CSIF, CC OO, CIG y UGT.
En ese marco el primer edil indicó que este convenio «pretende facilitar el normal desarrollo de las relaciones laborales».
