Dos coches vuelcan en sendos accidentes en la carretera de Vilagarcía a Catoira

Dos coches volcaron ayer en el tramo de la carretera PO-548 comprendido entre Vilagarcía y Catoira, en dos accidentes distintos pero muy próximos en el tiempo. El primero fue poco antes de la una de la tarde, en Abalo, y el segundo se produjo en Bamio, sobre las 14.00 horas.

Protección Civil de Catoira explica que el coche siniestrado en Abalo volcó completamente en una zona de curvas próxima a la gasolinera. Iban dentro dos ocupantes, que fueron trasladados al Hospital do Salnés.

Después, otro coche volcó completamente en Bamio, con una persona dentro. Se da la circunstancia de que ambos vehículos iban en sentido Catoira, si bien no ha trascendido si existía en la vía algún problema que pudiese causar los siniestros. En octubre, se produjeron varios accidentes en ese tramo en un mismo día.