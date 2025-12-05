Las previsiones meteorológicas anuncian mal tiempo, pero aún así el Concello de O Grove se dispone a vivir un intenso puente festivo de la Inmaculada. Lo hará, como tantas otras veces, jugando la baza de su preciada gastronomía y la calidad de sus productos.

El centollo anima el puente festivo y desafía al temporal

Esta vez, como en cada puente de la Constitución, con el centollo como gran protagonista, ya que apenas un mes después de que comenzara su temporada de pesca en toda Galicia sigue siendo el producto estrella de su puerto.

El centollo anima el puente festivo y desafía al temporal

Aunque hay muchos hoteles y restaurantes que están cerrados en esta época del año, los que sí funcionan se aferran al «rey de los mariscos» para satisfacer a su clientela habitual y atraer a nuevos comensales.

Especialmente en el caso de los negocios adheridos a las jornadas de exaltación del crustáceo que lleva a cabo Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes). Una patronal que, presidida por José Besada, organizó diversas actividades con las que aderezar la degustación del crustáceo.

Entre ellas el talle de cocina celebrado ayer en la sala mirador de la lonja de contratación de pescados y mariscos, donde fue posible maridar el afamado Centolo do Grove con las setas, un producto menos conocido y empleado en la cocina meca pero muy presente en sus montes y fincas, como bien se encargó de explicar el experimentado micólogo Miguel Ángel Delgado.