Catoira acogerá el preestreno de la obra teatral «Bioconstrución»

Catoira volverá a convertirse en un referente para las artes escénicas con el preestreno en Galicia de «Bioconstrución», la nueva producción de la compañía Ibuprofeno Teatro. Así lo anunció el concejal de Cultura, Raúl Gómez, tras cerrar el acuerdo que permitirá que la villa vikinga sea el primer escenario público donde se muestre la pieza, como contraprestación a las facilidades que el gobierno local ha ofrecido para la realización de los ensayos en el Auditorio Municipal.

Esta presentación refuerza la tendencia de Catoira como punto de partida de numerosas obras teatrales, siguiendo la estela de montajes como «Reconversión» o «A mel non caduca», que también iniciaron su andadura en el municipio tras utilizar las instalaciones municipales como espacio de residencia artística.

Gómez destaca que el objetivo del gobierno local es consolidar el territorio como un lugar de referencia teatral en la comarca y el conjunto de Galicia.

El edil subrayó la apuesta «firme» del Concello por la cultura, el teatro y la creación gallega, ofreciendo el auditorio y apoyo logístico a las compañías profesionales. Según explicó, esta colaboración permite que proyectos que serían inviables económicamente para la administración local puedan llegar al público de Catoira como intercambio por la cesión de espacios y recursos.

Uno de los protagonistas de la obra. / Iñaki Abella

Santi Cortegoso, uno de los fundadores de Ibuprofeno Teatro, incide en la importancia de este apoyo institucional, recordando que la mayoría de compañías gallegas carecen de locales propios para preparar sus montajes. Las facilidades otorgadas por el Concello —como acoger escenografías, permitir el almacenamiento de material o habilitar espacios de ensayo— resultan, aseguró, «de enorme utilidad» para el sector.

La compañía estará instalada en Catoira tres meses para trabajar en «Bioconstrución», anunciando el preestreno de la obra en febrero. Como agradecimiento al apoyo municipal, Ibuprofeno Teatro ofrecerá una función gratuita de la obra dirigida a la vecindad antes de iniciar su gira por el circuito escénico gallego.

«Bioconstrución» se presenta como una comedia existencialista con música en directo que explora los sueños, la perseverancia y la frustración. Entre el surrealismo y el absurdo, la pieza reflexiona metafóricamente sobre el fracaso, la crisis climática y ecológica, el acceso a la vivienda, el amor, el teatro y la propia condición humana.