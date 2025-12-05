Cambados busca un parking para aliviar el caos circulatorio en el colegio San Tomé

El Concello de Cambados planteará a la Iglesia la cesión en régimen de alquiler de la finca pegada al CEIP San Tomé con el fin de destinarla a aparcamiento disuasorio, pensando sobre todo en las entradas y salidas de las clases, como una «solución puntual» al caos circulatorio que se produce.

Este será uno de los asuntos de la reunión pendiente entre ambas administraciones y que ya ha sido objeto de un primer tanteo. Según el concejal de Cultura e Patrimonio, Liso González, el Arzobispado planteó la posibilidad de permutarle este gran terreno por otro de iguales cualidades y características urbanísticas, pues forma parte de una unidad de gestión y tiene edificabilidad.

González comprende el legítimo interés por esta opción, pero el Concello no dispone de nada parecido, así que negociará una cesión por un tiempo y pagándole un alquiler, siguiendo el modelo de otros aparcamientos, como el de Rúa Nova, también propiedad de un particular.

Más alumnado

El estacionamiento sería abierto al público, pero estaría pensado principalmente para el colegio porque la zona no tiene más espacio ni posibilidad de ampliación de plazas y a la salida y entrada de la actividad lectiva es un caos circulatorio. «Es un problema que no creamos nosotros, pero que queremos atender», explica González.

Detalla que están acudiendo niños de otras zonificaciones de Cambados e incluso de otros Concellos y por eso hay más coches de los que debiera en un colegio céntrico, al que se podría acceder a pie y que por ello no cuenta con dotaciones preparadas para esto.

El edil considera que está provocado por la libertad de elección de centro y de «modas», porque «me consta que hay plazas libres en otros colegios y apenas hay diferencias en los proyectos educativos y, en todo caso, todos son muy buenos y tienen buenas instalaciones. Además, por lo dicho, la ratio de alumnado por profesor es más baja».

Asimismo, opina que esta opción que da la Consellería de Educación puede tener una deriva negativa: «Parece abonar el terreno hacia el cierre de algún colegio a medio plazo». No le consta la existencia de que haya algún plan de este tipo sobre la mesa, pero lo compara con otros servicios como el cierre de consultorios médicos en zonas rurales, como sucedió con el de Paradela de Meis.

Durante la reunión a mantener con el Arzobispado de Santiago, y que aún no tiene fecha, también abordarán la forma de ejecutar el proyecto de limpieza de la amenazante vegetación de las ruinas de Santa Mariña.

Cabe recordar que su propietario estaba en la busca de financiación y la administración local estaba dispuesta a estudiar una aportación, como lleva diciendo desde hace un año, cuando se alertó de la situación. De hecho, todo dio un giro cuando la Iglesia decidió liderar la solución.

Del mismo modo, González quiere evaluar el futuro del edificio de A Xuventude, para solicitarle que le cedan la parte de su propiedad.