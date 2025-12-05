El BNG meco lamenta que se priorice el baño autolimpiable de Confín

Hace unos días el alcalde de O Grove, José Cacabelos, daba por iniciadas las obras de instalación del baño autolimpiable de la zona lúdica y deportiva de Confín, aprovechando para anunciar que el siguiente será el de Terra de Porto.

Frente a esto, el BNG sostiene que «llegan tarde», pues considera que «ya deberían estar ambos en funcionamiento». Y no solo eso, sino que incide en que la prioridad tendría que haber sido el de Terra de Porto, por lo que llega a pedir que se paren las obras de Confín.

Anselmo Noya, su portavoz municipal, argumenta que el Concello debe instalar ese «en primer lugar», por ser Terra de Porto «un barrio en el que hay mucha afluencia tanto de personas visitantes como, principalmente, de vecinos del entorno», dada la existencia de «una pista polideportiva muy utilizada, un parque infantil y una caseta que sirve de punto de encuentro a las personas mayores».

Y a pesar de eso «no hay ningún baño público en las inmediaciones, dándose situaciones de personas que hacen sus necesidades tanto en la playa como en otros terrenos próximos al parque».

Es por ello que el BNG insta al gobierno local a reconsiderar la decisión de intervenir en Confín y a colocar el primero de los aseos comprometidos en Terra de Porto.

Lo hace aún reconociendo que «Confín es también un lugar muy concurrido», pero aclarando que la situación allí no es tan complicada, «dada la proximidad de la estación de autobuses y la existencia de equipamientos deportivos públicos que pueden ser empleados para salir del apuro en caso de surgir alguna urgencia».

Sea como fuere, «este debate sobre qué baño colocar primero no tendrían que haberse producido –considera el nacionalista–, puesto ambos tendrían que estar ya instalados, y en su momento ya dijimos al alcalde claramente cuáles deberían ser las prioridades».

Termina diciendo que, «como siempre, Cacabelos ni siquiera acierta dándole el trabajo hecho», de ahí que le exija «poner los dos aseos a disposición de la gente cuanto antes y sin esperar a 2026, abriendo también los baños ya existentes en O Corgo».

En este sentido, el Bloque aduce que el alcalde «no puede excusarse en la falta de fondos, ya que las partidas económicas a destinar a esta inversión se aprobaron en tiempo y forma».