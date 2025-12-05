Un belén «vilanovizado» toma la casa do mar durante toda la Navidad

Convertir Belén en Vilanova es una de las pautas que se ha marcado el Concello para elaborar el tradicional nacimiento de Navidad que, desde ayer, luce en la casa do mar, encima de las dependencias de la Cofradía de Vilanova. El tradicional Belén se inauguró ayer con la presencia de parte de la corporación municipal y un nutrido grupo de escolares que, además de ir descubriendo algunos de los secretos que se ocultaban en la composición, pudieron disfrutar de un espectáculo de magia e ilusionismo que aportó la Diputación de Pontevedra.

Personal municipal y diferentes voluntarios han estado trabajando en este belén durante días con la intención de «vilanovizar» la composición. Así, los que se acerquen durante toda la Navidad a disfrutar de su visión encontrarán diferentes elementos propios del municipio arousano, como puede ser la Cruz de Lobeira sobre uno de los montículos, el Pazo de Vista Real, los molinos de Currás, el Pazo Baión o la Torre de Safardán. Todavía no está presente la Torre de Cálago, el emblema de Vilanova, pero se espera que se pueda incorporar en los próximos días.

Vista Real reconvertido en Portal de Belén. | IA

Desde el Concello aseguran que su intención ese seguir introduciendo elementos que ayuden a acercar la composición a Vilanova, algo para lo que ya están trabajando y que se verá el próximo año. Entre esos elementos se introducirán figuras o personajes muy conocidos en el municipio, como pueden ser los dos grandes literatos que ha ofrecido Vilanova, Valle-Inclán y Julio Camba. El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, agradeció la implicación de un buen número de voluntarios que «ha ayudado a que Vilanova esté representado en el Portal de Belén».

Melania Rodríguez ayer en Valga. | FDV

Melania Rodríguez en Valga

Uno de los grandes referentes a la hora de poner en marcha un Belén es el de Valga. Las instalaciones del Belén Artesanal recibieron ayer una visita tan inesperada como satisfactoria, la de la campeona del Mundo de Salto de Trampolín, Melania Rodríguez. La deportista entrena en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, desde donde hizo ayer una escapada para comprobar si era cierto lo que le dijeron las camareras del CGTD, que aparecía entre las figuras del Belén. «Me propuse venir y me ha parecido impresionante, no me esperaba que fuese tan grande ni con tantas figuras», explicaba tras su visita.

Su visita fue más allá de ver las figuras, ya que tuvo un pase especial al foso para apreciar todos los mecanismos que dan movimiento a las figuras junto a varios integrantes de la asociación Amigos do Belén, entre ellos, la presidenta, Mari Carmen Castiñeiras.

La deportista se mostró muy ilusionada por este reconocimiento que el Belén Artesanal le hace por sus éxitos más recientes y, en general, por toda su trayectoria. A sus 24 años, la ponteareana acumula cinco medallas en campeonatos mundiales de gimnasia en trampolín, cuatro en campeonatos europeos y otras dos en los juegos mundiales, teniendo como futuro reto los Juegos Olímpicos.