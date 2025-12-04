Vilagarcía transformará la calle Clara Campoamor en una calle victoriana para su Aldea de Nadal

La Navidad vilagarciana estrenará nuevo escenario. La Aldea de Nadal, que organiza el Concello, se traslada a la calle Clara Campoamor y la hora convertida en una calle inglesa de época victoriana inspirada en el «Cuento de Navidad» de Charles Dickens. Entre el 19 de diciembre y el 5 de enero, los peatones se encontrarán con la casa del señor Scrooge, una tienda de juguetes antiguos y un completo programa de animación para dinamizar la ciudad.

La decoración corre a cargo de la firma local Arosa Casa, mientras que la dinamización artística será responsabilidad de la compañía de Nelson Quinteiro, que promete espectáculos «con más técnica, una nueva estética, nueva música y animación puerta por puerta». Incluso se han confeccionado unos 60 trajes para llevar a cabo toda la escenificación que dará sentido artístico a la navidad vilagarciana.

El concejal de Promoción Económica, Álvaro Carou, explicó que la Aldea de Nadal es «un aparte dentro de las muchas actividades que se hacen en fechas navideñas». Además, subrayó que el cambio de ubicación a la calle recientemente remodelada responde al éxito de anteriores ediciones: «En A Independencia resultó muy bien, pero se quedaba pequeña, resultado de que las cosas funcionan. Ahora quisimos aprovechar la inauguración de Clara Campoamor y la proximidad de A Peixería para hacer más actividades».

Carmen Alonso, de Arosa Casa, avanzó sobre la ambientación de la Aldea de Nadal que «la idea es hacer un guiño al Londres más victoriano». Una decoración especial que también tendrá su extensión en las plazas de A Independencia y A Peixería, que se articulará como un lugar clave para que se pueda seguir desarrollando el programa de actos en caso de lluvia. Allí también se instalará la tienda de juguetes antiguos concebida como espacio intergeneracional.

El programa incluye vistosos espectáculos, entre ellos el que inaugurará la Aldea de Nadal como es la interpretación coral de «Noche de paz» con piano de cola. También avanzó Nelson Quinteiro que habrá piezas cortas, de unos 25 minutos, que rotarán de manera itinerante aprovechando los elementos de la decoración navideña en las calles.

La calle Clara Campoamor dará cabida a ocho casetas navideñas. / Iñaki Abella

La Aldea contará también con la tradicional zona de mercado con ocho casetas que se instalarán en Clara Campoamor, de las cuales siete se destinarán a la venta de productos típicos de Navidad mientras que una será puramente decorativa. El Concello mantiene abierto hasta el 12 de diciembre el plazo para que comerciantes y colectivos interesados puedan solicitar su uso, que será gratuito. No habrá ocupación fija, por lo que diferentes entidades pueden ir rotando a lo largo de las fiestas.

La concejala de Cultura, Sonia Outón, incidió en que el programa navideño de Vilagarcía «va a más, en un mes y pico de actividades en un pack muy completo. Es un reto para los artistas y para el Concello ver cómo cada año la Navidad crece y la calidad da un paso más y atrae a gente a Vilagarcía».

Outón recordó que, además, la ciudad contará con el Fexturrón, los jardines efímeros, una cuidada decoración municipal, el programa Nadal Chef, actividades específicas para niños en la Biblioteca y el ciclo «Nadal de Libro» en las parroquias, que llevará la historia del Apalpador a los centros culturales.

Un primer fin de semana de «lleno» en el Fexturrón

El otro gran pilar de la Navidad vilagarciana es el Fexturrón, inaugurado el pasado 28 de noviembre en el recinto ferial de Fexdega. El macroparque de ocio, con 6.000 metros cuadrados de superficie, se ha convertido en «uno de los principales reclamos familiares de estas fechas en todo el noroeste peninsular», subrayó Álvaro Carou.

Se refirió también el concejal a la buena acogida de esta iniciativa en su primer fin de semana de actividad. «Estaba lleno», apuntó sobre un Fexturrón que este año ha aumentado en una semana más su duración respecto a anteriores ediciones en respuesta a la alta demanda. Los representantes del gobierno local recordaron a este respecto que en la última edición se rozaron los 80.000 visitantes.

Desde el Concello no dudan en presentar el conjunto de propuestas, como Aldea de Nadal y Fexturrón, como uno de los programas de ocio navideño más completos de toda Galicia y, en palabras de los organizadores, como argumento suficiente para que Vilagarcía pueda presumir estos días de ser «capital do Nadal».