Los vikingos demuestran ser los más perseverantes

R.A.

Catoira

Con sol, lluvia, viento o frío, los vecinos de Catoira regresan cada miércoles desde hace meses a las puertas del centro de salud. Lo hacen para exigir mejoras sanitarias y cargar contra el Sergas y la Xunta.

Su perseverancia es llamativa, como lo son sus originales concentraciones, pues cada semana organizan una protesta teatralizada diferente.

