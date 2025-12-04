Los vikingos demuestran ser los más perseverantes

Con sol, lluvia, viento o frío, los vecinos de Catoira regresan cada miércoles desde hace meses a las puertas del centro de salud. Lo hacen para exigir mejoras sanitarias y cargar contra el Sergas y la Xunta.

Su perseverancia es llamativa, como lo son sus originales concentraciones, pues cada semana organizan una protesta teatralizada diferente.