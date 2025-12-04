Más de una veintena de visiones sobre los Reyes Magos en el Auditorio de A Illa

La Biblioteca de A Illa, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Arousa (AEI), inauguró ayer la exposición de carteles elaborados por el alumnado del CEIP Torre-Illa, una muesta que reúne más de una veintena de creaciones y de las que saldrá el cartel oficial de la Cabalgata de Reis de este año.

El certamen cuenta con tres premios destinados a promover el consumo responsable y el comercio local: un primero de 50 euros en vales regalo y dos segundos de 25, todos ellos para utilizar en los establecimientos asociados a la AEI.

La biliotecaria, Ángela Otero, señaló durante la inauguración que esta iniciativa «pone en valor la creatividad de los pequeños al tiempo que acerca la biblioteca a la vida cultural del municipio». Por su parte, el presidente de la AEI, Amancio Gondar», destacó «ola importancia de apoyar al comercio de proximidad y fomentar un consumo responsable y de calidad». Manuel Suárez, teniente de alcalde de A Illa, salientó la colaboración entre entidades locales «para fortalecer la identidad y la participación ciudadana».

La exposición permanecerá abierta al público durante todo el mes en la sala de Exposicións del Auditorio, invitando a los vecinos a conocer y valorar el talento creativo de los más jóvenes del municipio.