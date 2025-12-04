El traspaso del SPAD y una moción nutren el pleno de O Grove

La corporación municipal de O Grove celebra hoy el pleno aplazado la semana pasada y con asuntos como el traspaso a la Xunta de la Unidad Asistencial de Drogodependencias (SPAD) y su personal.

La sesión contendrá otros temas en el orden del día como la aprobación del reglamento del Consello Municipal de Igualdade y una moción de Esquerda Unida (EU) para la recuperación de molinos y lavaderos del patrimonio etnográfico de la localidad.

Como siempre, habrá tiempo para ruegos y preguntas de la oposición al gobierno local de Jose Cacabelos.

En cuanto al traspaso del SPAD al Sergas, el camino es el mismo seguido hace unos días por Vilagarcía. Con este paso, será la Consellería de Sanidade quien gestione este servicio de atención y prevención, dando cumplimiento al acuerdo alcanzado entre la Xunta y la Fegamp.

Será efectivo el 1 de enero y en el caso de la ciudad arousana, supondrá un ahorro a las arcas municipales de 231.000 euros al año.