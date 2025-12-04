El temporal y la velutina truncan la fiesta del toque de campanas en Dimo
Su campanero se queja de que llevan un mes esperando por la retirada del nido
El temporal previsto para el fin de semana y un nido de velutinas han estropeado los planes del campanero de Dimo (Catoira) de realizar mañana un toque manual para conmemorar, por cuarto año consecutivo, la declaración de Patrimonio de la Humanidad de esta práctica. Ante lo primero se resigna, pero lo otro le molesta pues asegura que lleva más de un mes esperando a que lo retiren.
Alberto Castro explica que llamó al 112 para que enviaran al servicio de retirada de la Xunta y «vinieron, pero me dijeron que no tenían medios para subir, que tendrían que comentárselo a los bomberos. Eso hice yo cuando coincidí con ellos en una intervención, pero no es algo de su competencia», lamenta el catoirense, que además es miembro de Protección Civil y también señala que las tablas del campanario empiezan a estar peligrosas. Así que este año no habrá toque de celebración.
