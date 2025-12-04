Ribadumia implica a los colectivos en una Navidad que llega cargada de premios

El encendido del alumbrado navideño mañana servirá de pistoletazo de salida para la Navidad en el municipio de Ribadumia. David Castro, acompañado de varios de sus ediles y de representantes de diferentes colectivos, presentó ayer una serie de actos que van a ser muy participativos y que tendrán premio, sobre todo, en forma de vales compra en el comercio local.

Una de las primeras iniciativas que se pondrá en marcha será el Carnival Fest, que se celebrará el próximo domingo, a las 17.00 horas, en la plaza del Concello. El evento contará con la animación de Javi Solla e incluirá sorteos, mercadillo navideño e hinchables, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen. También para esta Navidad hay en marcha varias propuestas musicales y dos campañas solidarias de recogida de alimentos y de juguetes, campañas que se desarrollarán de la mano del CRA el ANPA o el colectivo Ribadumia Agárdate. Entre los momentos más aguardados se encuentra el de la visita de Papá Noel, con la colaboración de Salnés Rácing y el tradicional desfile de la Cabalgata de Reis.

A ello hay que sumar cuatro concursos en los que los mejores recibirán una importante compensación: postales, decoración de viviendas, de escaparates y el de carrozas de Reis. El primero de ellos alcanza su XXIII edición y está orientado hacia niños de entre 3 y 16 años de edad, finalizando el plazo de presentación el próximo día 10. Las postales deberán hacer referencia a los valores característicos de la Navidad. Las ganadoras ejercerán de felicitación oficial de Nadal del Concello.

En lo que respecta a decoración de casas y escaparates, la finalidad es incentivar la participación de los vecinos, promoviendo que decoren sus balcones, ventanas, exteriores o locales comerciales para contribuir al ambiente navideño. Las inscripción finalizarán el día 22y los participantes, en el caso de las viviendas, deberán mantener visible la iluminación hasta el día 7 de enero. Los ganadores del concurso de decoración de viviendas sed llevarán vales compra en el comercio local de 200, 140 y 100 euros, mientras que los establecimientos serán premiados con 200, 150 y 100 euros.

Por último, el concurso de carrozas contempla la presentación de cualquier entidad social del municipio, poniéndose como condición indispensable que el vehículo que presenten se encuentre vinculado a la Navidad. Las carrozas deberán tener un metro de altura, 3 de largo y 1,5 de ancho. Los premios serán de 400, 300 y 200 euros.