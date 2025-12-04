Ravella emplea 32.500 euros para mejorar sus centros culturales

La red de centros socioclturales de Vilagarcía seguirá mejorando en cuanto a accesibilidad y confort. La Xunta de Goberno Local ha aprobado la contratación de obras por un importe de 32.670 euros para dotar de un ascensor al Centro Cultural de Trabanca Sardiñeira y de una estufa de pellets al de A Torre, además de pequeñas mejoras en el Auditorio.

Señalan desde Ravella que todas las actuaciones responden a demandas formuladas por las asociaciones usuarias de estas instalaciones en base a su dinámica de actividad y uso.

La actuación más relevante es la instalación de un elevador en el centro sociocultural de Trabanca Sardiñeira, una intervención considerada ya necesaria por el Concello para adecuar el edificio a la normativa de accesibilidad y facilitar el acceso a las personas mayores o con movilidad reducida.

En la planta superior del edificio de Trabanca Sardiñeira se desarrollan cursos, talleres y otras actividades, por lo que el elevador permitirá llegar de manera más accesible a personas de movilidad reducida.

La obra fue adjudicada a la empresa Schindler por un importe de 18.148 euros con un plazo de ejecución de un mes, por lo que la previsión municipal es que pueda estar disponible a comienzos de 2026.

En A Torre la inversión será de 11.883 euros para una estufa de pellets que permitirá ganar en confort térmico y avanzar hacia un sistema de calefacción más eficiente. Además, el contrato incluye también la instalación completa del sistema: canalizaciones, tuberías de acero, motor de impulsión del aire caliente y chimenea.

El paquete de actuaciones en el Auditorio incluye la sustitución del mecanismo de las puertas, adjudicado a Cuevas SL por 2.637 euros. Además, se acometerá el alquiler de un generador, necesario para reforzar la capacidad técnica del Auditorio en determinados eventos, contratado con Iluminaciones Santiaguesas por 1.452 euros.