Ravella destaca que la ciudad firma su tercer mejor resultado de población de la historia

El gobierno local de Vilagarcía destacó que el censo de población a 1 de enero de 2025, con 37.888 habitantes, es el tercer mejor resultado de la historia de la ciudad. Asimismo considera que el crecimiento de los últimos años responde a «la buena situación económica y los atractivos que presenta en diferentes niveles».

Desde Ravella indicaron que los datos del INE coinciden, en lo positivo, con el padrón municipal, «una lista más dinámica y que arroja cifras más elevadas porque las personas acuden a empadronarse, pero no suelen darse de baja cuando lo hacen en otro municipio».

No obstante, se quedan con el censo hecho publico esta semana por el INE, que arroja el tercer mejor resultado de la historia de Vilagarcía, «únicamente por detrás de los registrados en 2010 y 2011, cuando se alcanzaron las 37.926 y 37.903 personas, respectivamente. Esto pone de manifiesto el crecimiento constante de población. Salvo en 2021, debido al a pandemia -se perdieron 21 habitantes-, el censo municipal encadenó cuatro años consecutivos de subidas, sumando 323 vecinos», siempre según las mismas fuentes.

Para el Ejecutivo local esta progresión es porque «es una ciudad próspera y atractiva para vivir», lo cual vinculan a la existencia de ofertas laborales, servicios, confort y otras cuestiones. También destacan que lideró la captación de habitantes en Arousa.