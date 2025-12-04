Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin rampa suficiente para descargar en Porto Meloxo

Los bateeiros que operan en Porto Meloxo (O Grove) volvieron a denunciar ayer las dificultades que atraviesan para realizar sus descargas, dado que las rampas actuales «son claramente insuficientes, sobre todo con pleamar». En la imagen que aportan se aprecia el nulo espacio que queda para acercar cualquier nave que regrese a puerto.

