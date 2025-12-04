Somos pide bonificaciones para cuidadores de dependientes

Somos Ribadumia ha presentado una moción al pleno cuyo objetivo es mejorar, a través de descuentos en el Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), la vida diaria de las personas que tienen a su cargo una persona con discapacidad. Desde la formación consideran que el cuidado de una persona con discapacidad implica «una carga física, emocional y económica para las familias, asumiendo habitualmente gastos adicionales derivados de desplazamientos a centros de salud, centros de día, terapias, actividades de apoyo, gestiones administrativas o servicios sociales».

El grupo que lidera Sergio Soutelo remarca que la normativa tributaria municipal permite a los concellos establecer bonificaciones en el IVTM y diseñar ordenanzas fiscales que incorporen criterios sociales, siempre que se respeten los principios de igualdad y capacidad económica. En Ribadumia «se contemplan bonificaciones para las personas con grado de discapacidad reconocido, pero ninguna medida específica dirigida a las personas cuidadoras, a pesar de que representan un colectivo cuyo esfuerzo sostiene el bienestar de otras personas y supone un ahorro notable para el sistema público de atención», por eso consideran de recibo que se apliquen estas bonificaciones a ellos.